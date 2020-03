TASR

Dnes o 12:53 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní KHL: Bakoš by mal zamieriť k Hudáčkovi do Spartaka Moskva

Slovenský hokejista Martin Bakoš by mal zamieriť z Admiralu Vladivostok do konkurenčného klubu KHL Spartak Moskva.

Na snímke slovenský hokejista Martin Bakoš ešte v drese HK Soči — Foto: TASR/Martin Baumann

Moskva 23. marca (TASR) - Slovenský hokejista Martin Bakoš by mal zamieriť z Admiralu Vladivostok do konkurenčného klubu KHL Spartak Moskva. Uviedla to na základe dobre informovaného zdroja agentúra RIA Novosti.

Podľa nej by mal Bakoš spolu s českým útočníkom Lukášom Radilom v nasledujúcej sezóne nahradiť v moskovskom tíme lotyšské duo Martinš Karsums - Kaspars Daugavinš. Platný kontrakt so Spartakom na sezónu 2020/2021 má aj slovenský brankár Július Hudáček.

Bakoš patrí medzi hlavných ofenzívnych ťahúňov Admiralu, v 61 tohtosezónnych zápasoch nazbieral 42 bodov za 19 gólov a 23 asistencií, vďaka čomu ovládol tímovú produktivitu.

Dvadsaťdeväťročný útočník v minulosti hral KHL aj v drese Slovana Bratislava, Červenej hviezdy Kchun-lun či HK Soči, okrem toho pôsobil v Skalici, v tíme AHL Providence Bruins či v Liberci. Klub z Vladivostoku nedokázal v tejto sezóne postúpiť do play off, v tabuľke Východnej konferencie skončil na poslednom 12. mieste so ziskom 56 bodov.