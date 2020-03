Klaudia Fiolová

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dedko prvý raz uvidel vnúčika cez okno. Verí, že čoskoro ho bude môcť aj objať

V čase sírenia koronavírusu musia byť seniori v domácej karaténe, preto sa môžu vidieť so svojimi blízkymi len cez okno.

Fotka zachytáva tri generácie. — Foto: Twitter/emmabethgall

ÍRSKO 23. marca - Zdravotníci odporúčajú najmä seniorom nad 70 rokov, aby neopúštali svoje domy a zostali v domácej karanténe. Práve oni patria v čase šírenia koronavírusu medzi tých najzranitelnejších. Preto mnohé deti musia obmedziť návštevy svojich rodičov a starých rodičov. Niektorí však našli skvelý spôsob, ako vidieť tých najstarších a predsa neporušiť prísne opatrenia. Svojich najbližších tak môžu navštíviť a vidieť aspoň cez zavreté dvere alebo okno.

Muž ukázal novorodeniatko starému otcovi cez okno

Keďže seniori musia byť izolovaní, aby sa nevystavili žiadnemu nebezpečenstvu nakazenia sa, ich blízki ich prichádzajú pozrieť aspoň cez okno. Tento spôsob si zvolil aj Míchéal, ktorý cez okno ukázal svojmu otcovi jeho vnúčika, aby mu ho aspoň takto predstavil. Míchéalova sestra zachytila tento nádherný moment a zverejnila snímku na Twitteru. Pod príspevok napísala: „Na fotke môžete vidieť tri generácie. Môj otec vidí po prvýkrát svoje vnúča. Kvôli karaténe ho prišiel ukázať môj brat aspoň cez okno.“

Pre portál Independent prezradila Emma aj to, že hoci jej otec nechcel, aby ich odfotila, no teraz sa teší, že zachytila tento výnimočný moment. Hoci teraz prežívajú formu odlúčenia, veria, že sa to čím skôr zmení a jej otec bude môcť svoje vnúča aj objať. Fotka si vyslúžila mnoho pozitívnych komentárov a ľudia po celom svete začali pod príspevok posielať ich fotografie, kde vidno, ako zvládajú odlúčenie so svojimi starými rodičmi.