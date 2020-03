Klaudia Fiolová

Dnes o 14:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Martin Ďurinda: Pri manipulácii s rúškami dajte pozor na tieto chyby. Môže vás to stáť zdravie

Líder skupiny Tublatanka je vyštudovaný doktor farmácie, a preto vypracoval zásady používania rúšok.

Líder skupiny Tublatanka, je vyštudovaný doktor farmácie — Foto: Archív: Martin Ďurinda, TASR

BRATISLAVA 23. marca - Martin Ďurinda, líder skupiny Tublatanka, je vyštudovaný doktor farmácie. V týchto neľahkých časoch mu záleží na zdraví ľudí, a preto vypracoval zásady používania rúšok.

Samotné rúška nás pred možným vdýchnutím vírusu ochránia málo, no môžu počet vírusov zredukovať

Nosenie rúšok a respirátorov cez ústa a nos v období šírenia infekcie koronavírusu COVID-19 je bezpodmienečne nutné na zabránenie ďalšieho prenosu infekcie z človeka na človeka. Nakazený človek už na začiatku svojej infekcie, o ktorej ani nemusí vedieť, vydychuje veľké množstvo patogénu. Samotné rúška nás pred možným vdýchnutím vírusu ochránia málo, pretože póry rúška sú mnohonásobne väčšie ako veľkosť samotného vírusu, no môžu počet vírusov zredukovať. Rúška sú určené na zabránenie a zmenšenie možnosti rozširovania infekcie už nakazeného človeka (podľa klasifikácie WHO - človeka s respiračnými ťažkosťami), aby infekciu čo najmenej prenášal na ďalších ľudí.

„Zatiaľ čo respirátory hlavne tie s úrovňou ochrany FFP3 a vyššej triedy majú dobrú účinnosť v zmysle ochrany pred možnosťou vdýchnutia koronavírusu do dýchacej sústavy človeka. V sumáre teda ide o dve rôzne úrovne ochrany - zatiaľ, čo rúško má brániť prenosu infekcie z nakazeného jedinca na zdravého jedinca, respirátor slúži zdravému jedincovi k zabráneniu možnosti vniknutia patogénu do dýchacích ciest či ústnej dutiny,“​ vysvetľuje spevák.

Používať rúška a respirátory nie je jediné, čo je v tejto situácii potrebné urobiť

Dôležitý je spôsob manipulácie s nimi a zásady, ktoré je nutné pre ich bezpečné a plnofunkčné využitie dodržiavať tak, aby nedošlo pri ich nedôslednej manipulácii k zavlečeniu patogénnych vírusov na naše sliznice.

Ochranné rúška je dôležité správne používať Foto: TASR

„Rúško a respirátor si nasadíme na ústa a nos, poriadne upevníme a viac sa už nedotýkame rukou ich vonkajšej časti. Keď používame rúško a respirátor na ochranu v priestore možnej infekčnej nákazy, v žiadnom prípade sa nedotýkajme rukami ani rukavicami prednej strany tohto ochranného prostriedku, pretože ak by tam boli zachytené častice vírusu tak by sme sa ľahko mohli infikovať nepozorným dotykom tvárovej oblasti v okolí úst a nosa alebo trením očí,“ odporúča Ďurinda.

Nikdy si rúško nedávajte pod bradu

Rúško ani respirátor si nedávajte z tváre dole a hore, tak ako to dnes často vídavame u ľudí, ktorí majú ochranný prostriedok na ústach a nose a potom si ho dajú pod bradu, aby sa im lepšie rozprávalo, zafajčili si alebo len tak voľne dýchali. Tam hrozí veľké riziko, že vírus z ochrany pod bradou si zavlečú, alebo priamo vdýchnu do pľúc. Patogén sa tiež môže miernym prievanom preniesť z tohto ochranného prostriedku pod bradou rovno do dýchacích ciest. Mnohí ľudia chytia rúška alebo respirátory holými rukami za jeho vonkajšiu časť a znovu si ich nasadia. Hrozí, že si kontaminujú ruky od vonkajšej časti ochranného prostriedku a infekciu zavlečú priamo do úst a nosa. Rúško a respirátor pod bradou sa dotýka povrchu pokožky krku, ktorá môže byť kontaminovaná vírusom a pri spätnom nasadení si vírus priamo vnútornou časťou rúška alebo respirátora zavlečú do úst a nosa.

„Rúško aj respirátor si dávame dole z tváre tak, že chytáme upevňovacie popruhy v miernom predklone, aby sme sa nedotkli úst a nosa vonkajšou stranou, ktorá môže byť kontaminovaná vírusmi. Pri časovo dlhšom používaní rúšok a respirátorov vzniká v okolí úst a nosa na pokožke tváre vlhké prostredie, kde sa ľahko zachytávajú vírusy. Preto je nutné si opatrne umyť tvár v predklone, aby voda nezatiekla do úst a nosa a znovu si nasadiť nové rúško alebo respirátor,“ radí spevák.

Ochranné pomôcky nikdy neodkladáme vedľa seba na stôl, keď ideme jesť, lebo by sme sa z nich mohli nakaziť

Po skončení používania rúška, pokiaľ nie je jednorazové, to treba zahodiť, by sme ho mali oprať a vyžehliť a respirátor musíme opatrne v rukaviciach vydezinfikovať, ak je na viac použití a uložiť na vopred určené miesto do čistého primerane veľkého obalu. Po zložení rúška alebo respirátoru si dôkladne umyjeme viackrát ruky. Pred spánkom by sme sa mali osprchovať a opatrne si umyť vlasy, aby nevtekala voda do úst a nosa. Je možné, že sa tam môžu nachádzať vírusy a v noci pri spánku by sme si ich pri otáčaní hlavy na vankúši mohli zaniesť do dýchacieho ústrojenstva vírusy, ktoré prežívajú ešte niekoľko dní.