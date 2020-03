Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Peter o karanténe v Gabčíkove: Ľudia by si mali uvedomiť, že máme núdzový stav. Nemali by čakať 5-hviezdičkový hotel

Poniektorí asi zabudli, že sa vrátili do krajiny, v ktorej bol vyhlásený núdzový stav, takže nemohli očakávať, že budú mať služby päťhviezdičkového hotela.

Peter absolvoval karanténu v Gabčíkove — Foto: Facebook/Peter Moškuriak, TASR

BRATISLAVA 23. marca - Každý, kto prichádza domov na Slovensko zo zahraničia, musí absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu. Nie každý má ale tú možnosť, aby zostal v karanténe vo svojom vlastnom dome či byte. Pre tých, ktorí nechcú ohroziť zdravie svojich najbližších a chcú sa odizolovať na 2 týždne, štát pripravil ubytovanie, ktoré je určené na karanténu. Jedno z týchto ubytovaní sa nachádza v Gabčíkove. Zatiaľ opustilo ubytovňu už viac ako 60 ľudí, u ktorých nepotvrdili koronavírus.

Peter Moškuriak je jedným z tých, ktorí tiež absolvovali povinnú karanténu v Gabčíkove. Keďže od verejnosti prichádzali na adresu ubytovania rôzne negatívne komentáre, Peter chcel uviesť informácie na správnu mieru a porozprával nám o jeho vlastných skúsenostiach.

V karanténe v ubytovni v Gabčíkove ste boli aj spolu s bratom, prečo ste sa tam rozhodli ísť?

Do karantény sme sa rozhodli ísť z vlastnej iniciatívy, lebo sme nechceli ohroziť našich blízkych, príbuzných, či už brat priateľku a dve malé deti, alebo ja mojich rodičov, ktorí sú už v pokročilom veku.

Ako ste písali vo vašom príspevku, ozvali ste sa, lebo ste zachytili množstvo negatívnych komentárov na ubytovanie v Gabčíkove. Aký bol podľa vás dôvod ľudí, ktorí takto reagovali na ubytovanie?

Myslím si, že nebol žiadny dôvod, len rozmaznanosť, povrchnosť a neúcta tých ľudí k tomu, čo im bolo ponúknuté. Nikto nebol pripravený na túto situáciu, takže všetko sa to budovalo za pochodu, a ak je niekto aspoň trocha uvedomelý a má v sebe trocha pokory a úcty, tak by si to uvedomil. Možno nie všetky izby boli na 100 % pripravené, možno niekde niečo chýbalo, aby som niekomu nekrivdil, ale na mojej izbe nechýbalo nič a bol som spokojný. Poniektorí asi zabudli, že sa vrátili do krajiny, v ktorej bol vyhlásený núdzový stav, takže nemohli očakávať, že im pred vchod dajú červený koberec a budú mať služby päť hviezdičkového hotela.

Koľko ľudí bolo v karanténe počas toho, ako ste tam boli?

Keď prijali nás, čo bolo okolo 1-nej hodiny ráno v pondelok, tak nám bolo povedané, že je tu okolo 35 ľudí, ale doobeda sme už videli ako privážajú ďalších. Neskôr sme sa dozvedeli o tom, že majú objednaných okolo 160 obedov. A, samozrejme, pribúdali ďalší.

Vaše testy na koronavírus boli pozitívne?

Nie, mali sme negatívne testy. Mohli sme odísť domov a museli sme podpísať čestné prehlásenie, že dodržíme domácu karanténu.

Momentálne ste v domácej karanténe. Čo by ste odporúčali ľuďom, ako sa správať počas obdobia prísnych opatrení?

Chcel by som poprosiť ľudí, hlavne tých, čo sú v karanténnych zariadeniach, aby čas, ktorý trávia na sociálnych sieťach, vypisujú a dávajú fotografie, ako je tam všetko zlé, nech si radšej pozrú správy z iných štátov, či už to je Česko, Taliansko, Španielsko. V akých podmienkach tam pracujú lekári, zdravotnícky personál, kde spávajú, koľko hodín nejedli, neboli na toalete a potom nech sa sťažujú, čo im bolo ponúknuté v karanténnom zariadení. Ďalej by som poprosil tých, čo sa ešte len vracajú domov, aby zbytočne neriskovali a nehľadali možnosti, ako sa vyhnúť tým zariadeniam, ale nech tam idú. Dá sa to tam vydržať a hlavne nech dodržiavajú to, čo im bolo povedané, čo je povolené a čo zakázané. Musia pochopiť to, že nikto ich nechce týmito opatreniami odtrhnúť od rodiny, ale práve naopak, že týmito opatreniami chcú ochrániť ich najbližších. A tých, čo už sú doma, prosím, nech nepodceňujú situáciu, nech sa správajú zodpovedne a nech pochopia, že iba dodržaním týchto podmienok, nariadení a samozrejme vlastnou iniciatívou sa môžeme čo najskôr vrátiť do bežného života.