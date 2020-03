Klaudia Fiolová

Dnes o 16:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Mária Čírová inšpirovala mnohé mamičky. Vďaka tomuto triku zabavíte deti počas celého dňa

Speváčka prišla na to, ako vytvoriť správny režim pre deti aj počas domácej karantény.

Speváčka sa s deťmi veru nenudí doma — Foto: Instagram/mariacirova

BRATISLAVA 23. marca - Obľúbená slovenská speváčka uverejnila príspevok z domácej karantény, ktorý pomôže rodičom, ktorí sú taktiež doma so svojimi detičkami. To, že Mária je skvelá speváčka, vie každý, ale čo je dôležitejšie, je oddaná mamička. Rodina je pre ňu na prvom mieste a to dokázala opäť.

Keď sú školy zatvorené, musí nastúpiť ten správny režim doma

Počas prísnych opatrení sa na Slovensku ľuďom odporúča zostať doma. Veľa rodičov pracuje z domu, ale pri deťoch to často nie je najjednoduchšie. Ratolesti si vyžadujú pozornosť matky aj otca a zabaviť ich na celý deň môže byť veľmi náročné. Mária, ktorá má doma 2 deti a tretie na ceste, vymyslela skvelý spôsob, ako priniesť deťom potrebný režim do každého dňa. Spoločne so svojimi deťmi si rozplánovali každý deň, aby vedeli, čo sa bude v daný deň diať. Je to niečo podobné ako aj v škole, však tam majú tiež deti presne určené vyučovacie hodiny a predmety.

„Už je to 13. deň, čo sme iba doma. Prvý tyždeň sa priznám, že moje deti sa skoro vôbec neučili nič z toho, čo nám posielali pani učiteľky z každého predmetu zo školy. Vaše áno?,“ píše Mária v príspevku.

Režim dňa podľa Márie

Speváčka si spoločne so svojimi deťmi Zoe a s Hugom zostavili plán, podľa ktorého sa riadia každý deň. Presne majú určené, kedy majú raňajky, obed či večeru a kedy pomáhajú mamičke v domácnosti. Netreba zabúdať ani na povinné vyučovanie v pohodlí domova a na zaslúžené spoločenské aktivity. Deti speváčky sa nezaprú a obidvaja sa venujú aj hudbe. Talent v rodine tak nepochybne zostáva. Mária nezabúda ani na to, že jej deti potrebujú počuť aj niekoho iného ako len rodičov, preto je na dennom poriadku aj Skype s kamarátmi.

„Tento týždeň som sa konečne dopracovala k REŽIMU DŇA pre deti, akonáhle sa to pekne dodržuje, aj ja mám nejaký čas na výdych. Každý má iný papier a každý deň sa program meni. Má to u nás obrovský úspech a hlavne, na konci dňa mi v postielkach povedia, mami, to bol super deň,“ pochvaľuje si svoj nápad Mária.

Speváčkin príspevok sa teší veľkej obľube a určite sa ním inšpirovala nejedna mamička v domácnosti.