Dorazila pomoc: Na letisku pristálo milión rúšok z Číny. Svoje kontakty využila slovenská firma

Dorazila ďalšia pomoc zo zahraničia. Spoločnosť J&T, ktorá už minulý týždeň sľúbila pomoc pri boji s koronavírusom, zabezpečila milión chirurgických rúšok.

Spoločnosť J&T zabezpečila milión chirurgických rúšok z Číny — Foto: Facebook/Patrik Tkac, TASR/Radovan Stoklasa

BRATISLAVA 23. marca - Dorazila ďalšia pomoc zo zahraničia. Spoločnosť J&T, ktorá už minulý týždeň sľúbila pomoc pri boji s koronavírusom, zabezpečila milión chirurgických rúšok. Informoval o tom jeden zo zakladateľov firmy Patrik Tkáč na svojom profile na Facebooku.

„Prvých 1 000 000 chirurgických rúšiek sme priviezli z Číny ako dar pre SR a ČR," uviedol Tkáč na sociálnej sieti, pričom dodal, že pracujú na ďalších dodávkach, ktoré by mali obsahovať najmä respirátory N95, obleky a testy.

Za podporu zaobstarania sa poďakoval najmä Jaroslavovi Tvrdíkovi a jeho tímu, vláde Českej republiky za pomoc s prepravou, a tímu Ministerstva vnútra SR na čele s Michaelovou Boďovou za flexibilnú koordináciu.

Využívajú kontakty v Číne

J&T sa už minulý týždeň spolu s Energetickým a průmyslovým holdingom (EPH) rozhodlo, že Slovensku a Česku darujú ochranné pomôcky a zdravotnícky materiál na boj v hodnote 8 miliónov eur (4 milióny eur pre SR a 4 milióny eur pre ČR). Rozdeľovať ich má Nadácia J&T, EPH, Nadácia EPH, Nadácia JOJ a Nadácia Poštovej banky v úzkej kooperácii s krízovými štábmi oboch krajín.

Ako tvrdí Tkáč, pozorne sledujú snahy vlád zabezpečiť pre ľudí dostatok najpotrebnejšieho materiálu pre boj proti koronavírusu, no zároveň si uvedomujú komplikovanosť situácie a to, že žiadna cesta dnes nie je istá. Preto sa rozhodli využiť kontakty v Číne a prostredníctvom partnerov sa pokúsili zabezpečiť pre obe krajiny aspoň to najpotrebnejšie.