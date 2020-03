Dobré noviny

Dnes o 08:00 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Dobré noviny pomôžu rodičom. Deti každý deň zabaví rozprávkou obľúbená herečka Miška Kapráliková

Na tradičnú slovenskú rozprávku v podaní obľúbenej herečky sa môžete tešiť každý deň o 17:00.

Herečka Miška Kapráliková pomôže každý deň rodičom. Ich deti zabaví čítaním rozprávky. — Foto: Adn

BRATISLAVA 23. marca - Momentálna situácia, v ktorej sa svet nachádza, nie je žiadna rozprávka. Ale práve rozprávkové príbehy nás môžu vziať do sveta, kde sa všetko zlé vždy na dobré obráti a kde príbehy majú len jeden koniec - šťastný.

Celý svet aktuálne dúfa, že aj situácia s novým koronavírusom sa čoskoro zmení a skutočne sa dočkáme šťastného konca. To, ako žijeme naše životy v týchto časoch, si predstavoval pred pár mesiacmi asi len naozaj málokto. Prísne opatrenia, ktoré štát prijal v súvislosti s koronavírusovou infekciou, okrem iného spôsobili zatvorenie škôl a mnohí rodičia tak museli zostať s deťmi doma a nemôžu sa tak naplno venovať svojim pracovným povinnostiam. DobréNoviny.sk sa preto práve v týchto ťažkých chvíľach rozhodli, že spríjemnia čas malým, ale aj veľkým každodenným rozprávkovým príbehom z pera tých najlepších slovenských spisovateľov.

Každý deň jedno rozprávkové prekvapenie

Stačí sa stať fanúšikom stránky Dobré noviny na Facebooku, kde herečka a moderátorka Michaela Kapráliková každý deň o 17:00 prečíta krásnu rozprávku. Rodičom tak pomôže na chvíľu si oddýchnuť od starostlivosti o svoje ratolesti, ktoré sa vďaka koronavírusu ocitli na neplánovaných “prázdninách” a tým malým predstaví tie najkrajšie rozprávkové klenoty, ktoré na Slovensku máme. Už v pondelok 23.3. o 17:00 sa môžete tešiť na kultovú rozprávku z pera Pavla Dobšinského Soľ nad zlato.

Na klasické slovenské rozprávky sa môžete tešiť každý deň o 17:00. Foto: Adn

Malým i veľkým bude čítať známa herečka

Každý podvečer si ku knižke sadne známa herečka a moderátorka Michaela Kapráliková, ktorá mimo kritických situácií spojených s koronavírusom, moderuje každé ráno medzi 8:00 a 10:00 v internetovom Dobrom rádiu.

Okrem iného ju diváci poznajú aj z televíznych obrazoviek, kde sa predstavila v seriáloch: Zlodeji detí, Rodinné prípady, Divoké kone, Som Mama, Prázdniny ale svoj hlas prepožičala aj množstvu filmových postáv ako dabingová herečka. Vidieť ste ju mohli aj na divadelných doskách, kde okrem iného pripravuje aj predstavenia pre detských divákov.

„Som rada, že sa budem môcť vďaka Dobrým novinám prihovárať všetkým deťom, ale aj tým skôr narodeným. A dúfam, že aj vďaka mne sa aspoň na chvíľu tento sci-fi film zmení na rozprávku. Rozprávku s dobrým koncom. Občas mi príde na pomoc aj zázračná ryba - môj Kapor. Ak neviete, o koho ide, tak pozerajte, počúvajte a dozviete sa,“ hovorí Michaela Kapráliková.

Zapojiť sa môžu aj diváci

Čítanie rozprávok bude naozaj autentické a Miška Kapráliková sa poteší aj z komentárov, ktorými budú môcť diváci prispievať počas celého priameho prenosu. Na konci zopár z nich prečíta. Ak diváci rozprávku nestihnú, budú si ju môcť pozrieť na webe dobrenoviny.sk alebo na stránke Dobrých novín na Facebooku.

„V Dobrých médiách sa neustále snažíme prinášať inovácie a netradičný druh obsahu. Keď sme sa vo svojom okolí stretli s množstvom mladých rodičov, ktorým koronavírus sťažil ich životnú situáciu, uvedomili sme si, že by sme mali byť rodičom v ťažkých časoch nablízku. Moderné technológie nám umožňujú zabaviť veľké množstvo detských divákov naraz a mnohým rodičom tak aspoň na chvíľu podať pomocnú ruku. Ja sám sa už na príbehy čítané úžasnou Miškou Karpálikovou teším ako malé dieťa,” povedal CEO mediálneho domu Dobré médiá, s.r.o. Róbert Sedlák.

Pomoc aj pre podnikateľov

Redakcia jediného slovenského spravodajského portálu zameraného výhradne na pozitívne správy si uvedomuje, že nielen rodičia majú aktuálne problém zabaviť deti, ale dopady nového koronavírusu budú oveľa väčšie. Rozhodla sa preto pomôcť aj malým a stredným podnikateľom, ktorí museli poväčšine obmedziť alebo úplne zatvoriť svoje prevádzky, čo môže byť pre nich likvidačné. Opäť sa naštartovať pre nich nebude ľahké. DobréNoviny.sk im preto venujú reklamnú kampaň v hodnote 2000 eur úplne zadarmo. Môže sa zapojiť každý, kto podniká na Slovensku a takýto darček by ocenil. Prihlasovanie prebieha na stránke www.dnky.sk/koronasutaz a bude dostupné do nedele 5.4.

DobréNoviny.sk ako unikátny formát pozitívneho spravodajstva

DobréNoviny.sk fungujú na slovenskom mediálnom trhu už 8 rokov a sú súčasťou mediálneho domu Dobré médiá, s.r.o., ktorý je jednou z najrýchlejšie rastúcich mediálnych spoločností s unikátnym formátom pozitívneho spravodajstva. Do jeho portfólia patrí okrem portálu DobréNoviny.sk aj internetové Dobré rádio zamerané na najväčšie hity a pozitívne správy, ale aj najobľúbenejší slovenský hobby portál To je nápad!, ktorý denne prináša užitočné tipy do kuchyne, domácnosti, záhrady či dielne.