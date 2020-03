TASR

Dnes o 14:46 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Premiér: Ak predseda štátnych rezerv nevysvetlí otázky o nákupoch, vláda ho odvolá

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) počas tlačového brífingu po stretnutí s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetánom Kičurom v Bratislave 22. marca 2020. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 22. marca (TASR) - Ak predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura nevysvetlí všetky otázky o nákupoch ochranných pomôcok a ukáže sa, že vedenie SŠHR nekonalo zodpovedne, na pondelkovom (23. 3.) rokovaní vlády predloží minister hospodárstva návrh uznesenia na Kičurovo odvolanie. Po stretnutí na pôde SŠHR to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že k odvolávaniu nedôjde, ak ho vedenie presvedčí o opaku.

„Ja mám dnes dopredu pocit, že nás o tom nedokážu presvedčiť a držím im palce, aby nás presvedčili o tom, že to bolo zodpovedné konanie z ich strany. Každopádne, ak by sa ukázalo, že to bolo nezodpovedné konanie, zajtra (pondelok 23. 3., pozn. TASR), keď bude zasadať vláda, poprosím ministra hospodárstva, aby predložil návrh uznesenia na odvolanie riaditeľa SŠHR, aby sme veľmi rýchlo zabezpečili poriadok v tejto inštitúcii. Možno to však nebude, keď nás pán riaditeľ presvedčí o opaku,“ povedal Matovič.

V skladoch nie sú žiadne ochranné obleky, návleky či respirátory FFP3 a FFP2

Premiér po návšteve SŠHR skonštatoval, že v skladoch nie sú žiadne jednorazové ochranné obleky pre zdravotníckych pracovníkov, návleky na obuv k oblekom, ochranné okuliare, respirátory FFP3 či FFP2. Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) podľa neho zanechala prázdny sklad. Zdôraznil potrebu čo najskôr zabezpečiť tieto prostriedky pre zdravotníkov.

Kičura reagoval tým, že správa koná vždy v zmysle zákona. Podľa vlastných slov má pocit, že urobil všetko, čo sa dalo, tak ako aj jeho zamestnanci. Poznamenal, že ak mu premiér neverí, má právo vytvoriť si vlastný tím ľudí.

Na snímke zľava generálny riaditeľ Sekcie štátnych hmotných rezerv Jozef Jantoš, predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura a riaditeľ Odboru hmotných rezerv a pohotovostných zásob Matúš Leško počas tlačového brífingu po stretnutí s predsedom vlády SR Igorom Matovičom v Bratislave 22. marca 2020. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Vysvetlil, že požiadavku na doskladnenie ochranných prostriedkov zadávalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Na sklade bolo podľa jeho slov niekoľko ochranných prostriedkov aj predtým, ako prišlo nariadenie, v priebehu uplynulých týždňov sa však vyskladnili. Kičura priblížil, že v priebehu budúceho týždňa by mali pristáť na Slovensku tri lietadlá so 105 tonami tovaru. Zdôraznil, že sú zazmluvnené a majú preclený tovar. Priviezť by mali aj ochranné rúška typu FFP3, ochranné odevy, rýchlotesty a všetko, čo vyžadujú orgány krízového riadenia.

V súvislosti so zmluvami na nákup a zabezpečenie ochranných prostriedkov hovorí o otáznom efektívnom narábaní so štátnymi prostriedkami. Odpovede na všetky otázky podľa jeho slov dostanú každú chvíľu.

Podľa Matoviča zasadal krízový štáb neskoro

Matovič kritizoval, že po prvý raz krízový štáb zasadal pre šírenie nového koronavírusu až 27. februára, čo považuje za neskoré. Poukázal na to, že to bol prvý deň volebného moratória pred parlamentnými voľbami. „Smer-SD a vláda, dokým bola predvolebná kampaň, si krízu koronavírusu nevšímali,“ poznamenal s tým, že až deň potom prišli na SŠHR inštrukcie, čo by mala zabezpečiť.

Kičura poznamenal, že koncom februára sa na Slovensku o koronavíruse nehovorilo. V súvislosti s informáciami o predražených nákupoch povedal, že zadanie zo strany štátu prišlo aj s dôrazom na kvalitu vrátane všetkých certifikátov. „Nesmie vyznieť, že ja obhajujem nejakú zmluvu. Obhajujem postup úradníkov, ktorí tri týždne, deň i noc dreli pre Slovensko, zabezpečili to. Za svojich úradníkov sa s plnou zodpovednosťou postavím,“ dodal.