TASR

Premiér sa stretne so šéfom štátnych rezerv, rúška sa podľa neho kupovali predražene

Matovič zároveň apeloval na starších občanov nad 65 rokov, aby zvážili každý svoj pohyb mimo domu či bytu.

Na snímke predseda vády SR Igor Matovič a minister financií SR Eduard Heger počas tlačovej konferencie po skončení rokovania novej vlády 21. marca 2020 v Bratislave. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 21. marca (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) chce vedieť, akým spôsobom Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR postupovala pri zabezpečovaní ochranných prostriedkov najmä pre nemocnice a zdravotníkov. V nedeľu (22. 3.) o 8.00 h ráno chce prísť na SŠHR a stretnúť s predsedom Kajetánom Kičurom. Premiér to povedal po sobotňajšom prvom zasadnutí jeho vlády. V pondelok (23. 3.) podľa Matovičových slov opäť zasadne vláda.

„Vzhľadom na medializované informácie postup štátnych hmotných rezerv nebol zrejme promptný, začali objednávať rúška a tieto prostriedky až potom, keď kríza koronavírusu bola prepuknutá. Zároveň podľa informácií nakupovali výrazne predražene,“ skonštatoval Matovič s tým, že chce počuť odpovede na všetky otázky. Zdôraznil, že je vo verejnom záujme vedieť, aký je stav a doterajší postup zo strany SŠHR.

V najbližších dňoch podľa jeho slov budú noví ministri komunikovať s členmi jednotlivých krízových štábov na jednotlivých ministerstvách. V súvislosti so šírením nového koronavírusu by mali v pondelok ráno tieto štáby zasadnúť, následne by mal rokovať ústredný krízový štáb a popoludní by mala zasadnúť vláda.

Matovič zároveň apeloval na starších občanov nad 65 rokov, aby zvážili každý svoj pohyb mimo domu či bytu. Chce tiež vyzvať samosprávy, aby sa pokúsili týmto ľuďom maximálne vyjsť v ústrety a pomôcť s nákupmi a podobne.

Podotkol tiež, že na Slovensku sa omnoho menej testujú ľudia na ochorenie COVID-19 ako v okolitých krajinách. Ak by sa viac testovalo, podľa jeho slov by bolo aj viac potvrdených prípadov. „My máme zrejme medzi nami stovky nositeľov tejto choroby, ale keďže netestujeme, nevieme ich identifikovať, a tým pádom ohrozujeme samých seba. Aj to je problém, ktorý musíme veľmi rýchlo riešiť,“ dodal.