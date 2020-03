Ako by asi vyzerala Bratislava bez ľudí? Ešte prednedávnom sme si to mohli len predstavovať. V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa však kedysi len predstavy stali dnes až príliš reálnymi. Náš čitateľ Richard sa prostredníctvom dronu vybral do ulíc vyľudneného mesta a krátke video, ktoré vzniklo, vám zaručene neženie zimomriavky.