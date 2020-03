TASR

Dnes o 16:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vydavateľ Nota bene organizuje krízovú zbierku pre ľudí bez domova

Ľudia bez domova patria k najzraniteľnejšej skupine, ktorú zasiahne situácia okolo pandémie nového koronavírusu.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 20. marca (TASR) - Ľudia bez domova patria k najzraniteľnejšej skupine, ktorú zasiahne situácia okolo pandémie nového koronavírusu. Upozorňuje na to vydavateľ časopisu Nota bene – občianske združenie (OZ) Proti prúdu, ktorý preto organizuje krízovú finančnú zbierku na webe pomahatjelahke.sk.

V súčasnosti totiž prázdne ulice v mestách znemožnili podľa vydavateľa ľuďom bez domova zabezpečiť si živobytie predajom časopisu Note bene. Mnohí predajcovia hovoria až o 70-percentnom poklese.

Dary z finančnej zbierky majú podľa OZ Proti prúdu predajcom Nota bene zabezpečiť si základné potreby na prežitie, a to udržať si bývanie a získať potraviny, hygienické pomôcky či lieky. Združenie v súčasnosti komunikuje s komerčnými ubytovateľmi a pomáha 12 predajcom, ktorým akútne hrozí, že prídu o strechu nad hlavou. Pribúdajú však aj ďalší.

„Až 67 percent predajcov v Bratislave si vďaka predaju Nota bene platí nájom v komerčnej ubytovni či v prenajatej izbe. Teraz im hrozí, že o neho prídu práve v situácii, keď sa ľuďom odporúča zostať čo najviac v bezpečí svojich domovov,“ povedala štatutárna zástupkyňa OZ Proti prúdu Sandra Pazman Tordová. Cieľom organizácie je v prvom kroku zaistiť, aby všetci predajcovia mali zabezpečenú istotu bývania aspoň do konca apríla.

OZ Proti prúdu upozorňuje, že ľudia bez domova patria k najzraniteľnejšej skupine obyvateľov, ktorú súčasná kríza, spôsobená novým koronavírusom, zasiahne najviac. „Až dve tretiny našich predajcov tvoria ľudia nad 50 rokov a mnohí z nich trpia chronickými zdravotnými problémami, srdcovo-cievnymi ochoreniami a cukrovkou. To znamená, že v tomto čase by sa mali najviac chrániť. Touto zbierkou im to spolu môžeme umožniť,“ podotkla Pazman Tordová.

Pouličné časopisy zažívajú podľa jej slov existenčnú krízu a niektoré krajiny už celkom zastavili pouličný predaj. Aj Nota bene reálne hrozí, že pre prázdne ulice aprílové číslo časopisu vyjde už len v elektronickej verzii.

„V súčasnej situácii naše združenie odporúča predajcom Nota bene, aby nešli predávať, ak to nie je nevyhnutné. Predaj zatiaľ skončilo 20 percent predajcov, no ich počet stúpa. Mnohí sú však odkázaní na predaj ako na jediný zdroj živobytia, alebo živia ďalších členov rodiny,“ dodáva štatutárka združenia.

Pre tých, čo ešte stále predávajú pouličný časopis, OZ Proti prúdu zabezpečuje ochranné rúška a rukavice. Verejnosť preto môže okrem prispenia do finančnej zbierky darovať združeniu aj ochranné pomôcky ako rúška, respirátory či rukavice.

Združenie zároveň hľadá organizáciu, ktorá pomôže so zabezpečením a distribúciou potravín predajcom počas nasledujúcich mesiacov. Taktiež zháňa dezinfekčné gély a aj mobilné telefóny pre predajcov, aby s nimi mohlo zostať v kontakte.

Ľudom bez domova pomáhajú aj neziskové organizácie Vagus a Depaul Slovensko. Vagus v Bratislave okrem bežných služieb poskytuje ľuďom bez domova informácie a ochranné pomôcky, aby sa mohli chrániť pred šírením nového koronavírusu.

Zároveň od tohto týždňa posilňuje terénnu sociálnu prácu. V Depaul Slovensko spustili výzvu zameranú na zbierku ochranných rúšok a finančných darov, za ktoré nakúpi čistiace prostriedky. Obe organizácie možno podporiť finančne prostredníctvom ich webových stránok.