Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pani Gabriela celý rok chystá nádherné veľkonočné kraslice. Neuhádli by ste, čím sú zdobené

Gabriela zo Šurian má ohromnú trpezlivosť. Počas celého roka vyrába kraslice, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou veľkonočných sviatkov.

Kraslice zdobené slamou. — Foto: Archív/L.S

ŠURANY 22. marca - Veľká noc je už za dverami, hoci tento rok bude pre epidémiu koronavírusu trochu iná ako po minulé roky. To však gazdinkám nebráni, aby si svoje príbytky vyzdobili v jej duchu.

Inšpirovať sa môžu aj od 73-ročnej Gabriely Klučárovej zo Šurian v Nitrianskom kraji, ktorá vyrába neobvyklé kraslice zdobené slamou.

Väčšinou Gabriela zdobí slepačie vajíčka, drobné prepeličie, husacie, ale aj pštrosie. — Foto: Archív/L.S.

Zdobenie slamou v regióne nepatrí k tradičným technikám. „Naučila ma to sestra, ktorá býva vo východných Čechách. Ona sa to naučila od pani Anny Rusovej, ktorá je jedna z najvýznamnejších českých ľudových umelkýň – krasličiarok,“ hovorí Klučárová.

Zdobeniu kraslíc venuje celý rok

„Pri výrobe je najdôležitejšia trpezlivosť a čas,“ myslí si. Kto by sa nazdával, že s výrobou kraslíc začína mesiac, dva pred Veľkou nocou, je na omyle. Ide totiž o veľmi drobčiu prácu. Len samotné lepenie slamy jej trvá približne tri hodiny.

„Sezóna je počas celého roka, začínam hneď po skončení veľkonočných sviatkov a pracujem na nich do začiatku ďalších veľkonočných sviatkov,“ hovorí a zároveň dopĺňa, že za sezónu stihne vyzdobiť maximálne 250 až 300 kraslíc. „Je to celoročná práca, keďže je to časovo náročné,“ zdôraznila dôchodkyňa.

Výroba kraslíc je časovo náročná. — Foto: Archív/L.S.

Najlepšia je slama z jačmeňa

Pri zdobení používa bývalá učiteľka a riaditeľka materskej škôlky najmä jačmennú a ovsenú slamu. Najlepšia slama podľa jej slov je z jačmeňa, ktorá je zlato-žltej farby a je poddajná a mäkká. „Pri zbere sa berie stredná časť z byle, pretože tá je najvhodnejšia, od jedného kolienka k druhému kolienku,“ vysvetľuje zručná žena.

Predtým, než sa slama umiestni na vajíčko, je dôležité, aby bola vyrovnaná. Gabriela tento proces prirovnáva k vyrovnávaniu stuhy: „Slama sa namočí a prereže alebo rozstrihne a vyrovnáva sa nožničkami tak, ako keby sme vyrovnávali stuhu.“ Na vytváranie častí, ako sú napríklad slzička, krúžok a iné podobné tvary, používa takzvané priebojníky.

Farbenie vajíčka

Gabriela vyrába kraslice z rôznych druhov vajec. „Väčšinou sú to slepačie vajíčka, drobné prepeličie, husacie, ale aj pštrosie,“ menuje. „Prieduchy vajec nastriekam farbou alebo ich farbím cibuľovými šupkami,“ opisuje postup. Následne je vajíčko je pripravené na nalepovanie spracovanej slamy. „Po vyzdobení vajíčka kraslice ešte nastriekam bezfarebným lakom,“ dodáva.

Niekoľko kraslíc má vyčlenených aj na predaj. Keď je to potrebné, zasiela ich poštou. Zatiaľ sa podľa je slov žiadne nepoškodili.

K svojej záľube vedie aj mladších členov rodiny. „V rámci rodiny vediem k tejto záľube aj vnučku a vnuka, ktorí o zdobenie prejavili záujem,“ uzatvára s úsmevom bývala učiteľka.