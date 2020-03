Dominika Pacigová

Vnučka sa prišla podeliť s dedkom s tou najkrajšou novinou. Fotky, ktoré vznikli, dojali celý svet

Mladá dievčina je zodpovedná a uvedomuje si, že v čase šíriaceho sa koronavírusu sú rizikovou skupinou najmä seniori. Cez víkend sa zasnúbila a vymyslela skvelý spôsob, ako oznámiť dedkovi radostnú správu.

Carly sa prišla dedkovi pochváliť s najkrajšou správou. — Foto: Facebook - Premier Living & Rehab Center Info Page

LAKE WACCAMAW 20. marca - Carly Boyd prežíva najkrajšie dni jej života. Cez víkend sa zasnúbila a túto radostnú novinku chcela oznámiť jej najbližším. Jej dedko sa nachádza v rehabilitačnej klinike v Severnej Karolíne. Mladá dievčina pracuje ako zdravotníčka a uvedomuje si, že v čase šíriaceho sa koronavírusu sú rizikovou skupinou najmä seniori. Práve preto sa rozhodla, že starého otca nenavštívi, no vymyslela skvelý spôsob, ako mu oznámiť skvelú správu. Fotky, z ktorých miestami až mrazí, obleteli celý svet, uvádza portál People.

Milé prekvapenie

Mladá dievčina pravidelne navštevuje svojho starého otca, no v dnešných dňoch si uvedomuje vážnosť situácie. „Carly má s dedkom veľmi blízky vzťah. Je medzi nimi silné puto,“ povedala Gennie Parnell zo zariadenia pre seniorov.

Keď už bola Carly na odchode, správkyňa zariadenia pre seniorov sa jej opýtala, či by chcela pozdraviť dedka. Carly s týmto návrhom ihneď súhlasila. Zatiaľ čo zamestnanci opatrovateľského domu išli pre dedka, jeho vnučka sa priblížila k oknu. „Pokojne ležal v posteli, jedol jeho obľúbenú zmrzlinu a povedali sme mu – máme pre vás prekvapenie,“ spomína Parnell.

Ukázala mu snubný prsteň

To, čo sa udialo potom, roztopilo mnohým srdce. „V tom momente pristúpila Carly k oknu, zdvihla ruku a ukázala snubný prsteň,“ uviedla Parnell s tým, že dedkovi chvíľu trvalo, kým si uvedomil, čo sa deje, no bol to nádherný okamih.

Gennie Parnell tvrdí, že v tom momente bol z neho najšťastnejší muž na svete. „Určite ho to nadchlo, pretože vnučku veľmi miluje,“ dodala.

Na snímke je Carly Boyd a jej dedko Shelton. Foto: Facebook - Premier Living & Rehab Center Info Page

Carly spolu s dedkom. Foto: Facebook - Premier Living & Rehab Center Info Page

Bude sa vydávať

Cez okno mu mladá dievčina hovorila, že sa zasnúbila. Dedko ju volal dnu. Carly je však zodpovedná a v čase šíriaceho sa koronavírusu nechcela riskovať jeho zdravie. Dedko sa tak postavil k oknu a priložil ruku na okno. Carly urobila to isté z vonkajšej strany.

Fotky, ktoré zachytili pracovníci zariadenia pre seniorov, dojali ľudí z celého sveta. „Carly je zdravotníčkou a chápe momentálnu situáciu. Chce, aby bol jej starý otec zdravý, pretože na budúci rok sa bude vydávať a jej dedko nemôže na svadbe chýbať,“ uzavrela Gennie Parnell.