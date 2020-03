Dominika Pacigová

Dnes o 14:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Zdravotníci sa spojili a odkazujú: Zostali sme v práci pre vás, vy zostaňte doma pre nás

Zdravotníci upozorňujú verejnosť na dôležitosť zodpovedného správania sa počas aktuálnej epidemiologickej situácie.

Na snímke sú zdravotníci z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. — Foto: Facebook - Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica / Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

BANSKÁ BYSTRICA 20. marca - Lekári, sestry a ostatní zdravotníci sú tí, ktorí zostávajú pri chorých za každých okolností. Rovnako v čase, keď sa nielen svetom, ale aj Slovenskom šíri nákazlivá koronavírusová infekcia, potrebuje niekto ošetriť úraz, operovať akútny stav, zastabilizovať rýchlo sa zhoršujúce ochorenie a ani bábätká si svoj príchod na svet nenačasujú tak, ako nám to vyhovuje. Liečbu onkologickým pacientom a chorým deťom takisto nemožno prerušiť. Tiež sa musia postarať o tých, ktorí sa nakazili koronavírusom a v dôsledku zhoršenia stavu potrebujú zdravotnú starostlivosť. Nemajú možnosť báť sa, nemôžu váhať, nemôžu povedať nejdem.

Pomôcť môžu aj pacienti

Aby sa hrdinovia dnešných dní mohli starať o svojich pacientov, potrebujú byť zdraví. Ak sa koronavírusom nakazí zdravotník, musí ísť do karantény. Ak ich vypadne viac, môže to spôsobiť výpadok celých oddelení, ako sa to tento týždeň stalo už vo viacerých nemocniciach. A nie je ich kým nahradiť, uvádza v tlačovej správe Ružena Maťašeje, hovorkyňa a PR manažérka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta.

Zdravotnícke zariadenia naprieč celým Slovenskom prijali v súvislosti so šírením koronavírusovej infekcie všetky potrebné opatrenia, aby poskytovali bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Pomôcť im v tom môžu aj pacienti a ich rodiny. Stačí, ak budú dodržiavať všetky nariadenia a zostanú doma.

Zostávajú v práci, aby sa mohli starať o pacientov

Ak sa koronavírusom nakazí zdravotník, musí ísť do karantény. „Zostávame v práci, aby sme sa mohli v týchto dňoch postarať o vás, našich pacientov. Chceme byť pri vás. Vybrali sme si toto povolanie, aby sme pomáhali. Ale ak nevyhnutne nepotrebujete lekára a nemocnicu, zostaňte teraz radšej doma. ĎAKUJEME, že chránite SEBA aj NÁS,“ odkazuje Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Foto: Facebook - Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Užitoční ste najmä doma

V dnešných dňoch je nesmierne dôležité dodržiavať všetky potrebné nariadenia. „Ak sa cítite doma zbytoční a chceli by ste pomôcť, tak presný opak je pravda, užitoční ste najmä doma. Len tak sa vírus nebude šíriť, len tak aj naši malí pacienti budú viac v bezpečí, len tak udržíme našich zdravotníkov zdravých. Pomôžte nám, ostaňte doma, je to tá najlepšia prevencia. ĎAKUJEME,“ vyzýva Národný ústav detských chorôb.

Národný ústav detských chorôb. Foto: TS / archív Národného ústavu detských chorôb

Spolu to zvládneme

„Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., v Bratislave v súčasnosti naďalej poskytuje svojim pacientom neodkladnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Sprísnili a zintenzívnili sme epidemiologické opatrenia na každom jeho pracovisku. Bezpečnosť pacientov i zamestnancov ústavu je na prvom mieste. Spolu to určite zvládneme,“ informuje Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Foto: TS / Facebook - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Foto: Facebook - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Chráňte seba aj personál nemocníc po celom Slovensku

Aj Fakultná nemocnica Trnava posiela ľuďom jasný odkaz. „Je dôležité, aby sme boli v tejto dobe navzájom tolerantní. Preto prosíme všetkých, aby dodržiavali pokyny, aby ľudia zostali doma, ak nemusia chodiť von. Chránia tak seba ale aj personál nemocníc po celom Slovensku,“ dodala FN Trnava.

Pridávajú sa aj ďalšie nemocnice

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Foto: Facebook - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina - Gynekológia a pôrodníctvo Foto: Facebook - Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

