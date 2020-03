TASR

Andrej Danko otvoril rokovanie, začala sa ustanovujúca schôdza parlamentu

Dosluhujúci predseda Národnej rady SR Andrej Danko otvoril rokovanie ustanovujúcej schôdze parlamentu.

Na snímke odchádzajúci predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 20. marca (TASR) - Dosluhujúci predseda Národnej rady SR Andrej Danko otvoril rokovanie ustanovujúcej schôdze parlamentu. Poslanci zvolení v parlamentných voľbách 29. februára vstúpia do ôsmeho volebného obdobia.

Čaká ich skladanie poslaneckého sľubu, čím sa ujmú svojich mandátov. Na úvod rokovania zaznela štátna hymna SR. Schôdza sa koná za prísnych bezpečnostných a preventívnych opatrení. Dôvodom je šírenie nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Poslanci zložia ústavou predpísaný sľub do rúk Danka. „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života,“ znie sľub, ktorý poslanci skladajú tak, že po jeho verejnom prečítaní položia pravú ruku na Ústavu SR, povedia „sľubujem“ a podajú ruku predsedovi parlamentu. Odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou stráca poslanec mandát.

Kto bude podpredsedom parlamentu?

Na programe 20-bodovej schôdze bude aj voľba predsedu Národnej rady SR. Stať sa ním má šéf Sme rodina Boris Kollár, ktorý po svojom zvolení prevezme od Danka vedenie schôdze. Tá bude pokračovať voľbou podpredsedov snemovne.

Strana Za ľudí navrhne Juraja Šeligu, OĽaNO Gábora Grendela. Predseda SaS Richard Sulík povedal, že by chcel za liberálov na pozíciu podpredsedu parlamentu navrhnúť Milana Laurenčíka. Smer-SD by mal navrhnúť Petra Pellegriniho. Ten je ešte premiérom, do parlamentu si sadne ako poslanec až po podaní demisie.

12 výborov pre koalíciu, sedem pre opozíciu

Ďalšia voľba sa bude týkať predsedov 19 parlamentných výborov. Štvorčlenná koalícia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí obsadí 12 kresiel, opozičným stranám Smeru-SD a ĽSNS pripadlo spolu sedem predsedníckych pozícií.

Poslanci si na ustanovujúcej schôdzi utvoria aj poslanecké kluby. Najsilnejší, s počtom členov 53, bude mať OĽaNO, druhý najpočetnejší klub má opozičný Smer-SD (38 poslancov). Nasledujú Sme rodina (17), ĽSNS (17), SaS (13) a Za ľudí (12).

Dosluhujúcu vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD) čaká v piatok demisia, ktorú premiér odovzdá prezidentke Zuzane Čaputovej. Nový kabinet pod vedením Igora Matoviča (OĽaNO) vymenuje hlava štátu v sobotu 21. marca. Novú vládu tvoria strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Štvorlístok si podelil miesta vo vláde tak, že OĽaNO obsadí osem postov, Sme rodina a SaS po tri, Za ľudí dve.