TASR

Marián Čekovský a Adam Ďurica predstavujú chytľavú novinku, ktorá vás roztancuje aj doma

Marián Čekovský — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 20. marca (TASR) – V novembri minulého roka vydal Marián Čekovský svoj prvý sólový album Best On. Album bohatý na hudobné žánre a spoluprácu priniesol štrnásť príjemných skladieb vrátane piesne To si nedám len tak vziať, ktorá sa stala titulnou skladbou seriálu Nový život.

V týchto dňoch prichádza so skladbou Ave Maria. Tak ako všetky, aj túto považuje za svoju najobľúbenejšiu. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.

Hudbu k piesni zložil Marián Čekovský, text napísal Anton Fabian, spievajú Marián Čekovský a Adam Ďurica. Hudbu nahrala sprievodná skupina v zložení Marián Čekovský (klávesy), Henry Tóth (elektrická gitara), Peter Tomko (akustická gitara), Michal Šimko (basová gitara), Martin Valihora (bicie) a Ivan Vereš (flauta).

Ku skladbe vydal interpret aj lyric video, režisérsky sa pod neho podpísal Michal Nemtuda a A-Team Production. Rovnako to bude prvé video, ktoré si fanúšikovia nájdu na samostatnom Čekovského Vevo kanáli.