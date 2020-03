TASR

Briti prerušili všetky futbalové súťaže do konca apríla, sezónu chcú dohrať

Najvyššia anglická futbalová súťaž Premier League sa nebude hrať minimálne do 30. apríla.

Londýn 19. marca (TASR) - Najvyššia anglická futbalová súťaž Premier League sa nebude hrať minimálne do 30. apríla. Dôvodom je obava zo šírenia koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.

Vedenie anglickej Futbalovej asociácie (FA) zároveň zrušilo pravidlo, na základe ktorého sa liga musí dohrať do 1. júna. Minulý týždeň súťaž prerušili do 3. apríla. „FA a Premier League sa zhodli v tom, že sa súťaž dohrá,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.

Pre Liverpool by to bola krivda

Prerušenie súťaží sa týka všetkých futbalových stretnutí na Britských ostrovoch. V krajine evidujú vyše 2626 prípadov ochorenia COVID-19, 108 ľudí zomrelo. „Vývoj nákazy je momentálne nepredvídateľný, takže musíme prijať opatrenia, aby sme ochránili zdravie hráčov, zamestnancov a fanúšikov, to je pre nás priorita. Budeme rešpektovať nariadenia vlády a monitorovať situáciu. Potom prehodnotíme naše možnosti, aby sme našli spôsob ako dohrať sezónu,“ uviedli v spoločnom stanovisku.

Pred prerušením súťaže bol na čele tabuľky Premier League FC Liverpool, ktorému k prvému titulu po 30 rokoch chýba iba krôčik. Deväť zápasov pred koncom ligy má pred druhým Manchestrom City náskok 25 bodov. Súčasná situácia však môže vyústiť aj do anulácie ročníka. To by znamenalo, že nikto nedostane titul ani nezostúpi.

Takýto scenár navrhla minulý týždeň viceprezidentka West Hamu Karren Bradyová. Výkonný riaditeľ Brightonu Paul Barber však pripomenul, že za súčasného stavu by bolo nespravodlivé, ak by Liverpool prišiel o trofej. „Všetci by sme chceli dohrať, ale uvidíme. Podľa mňa by však bola obrovská krivda, ak by titul nezískal Liverpool,“ povedal Barber pre BBC.