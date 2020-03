Klaudia Fiolová

Starostovi zistili kornavírus: Znie to zvláštne, ale som rád. Môžem vám povedať, ako vírus naozaj prebieha

Starosta tak chce poukázať na to, že sa tento vírus dá poraziť.

Starosta Miami pridáva video každý deň — Foto: Instagram/francisxsuarez

MIAMI 22. marca - Koronavírus sa rozšíril po celom svete. V Spojených štátoch dodnes evidujú skoro 9000 prípadov, preto začali so striktnými opatreniami. Nákaze sa nevyhli ani štátni úradníci - svoje o tom vie aj starosta Miami Francis Suarez, ktorý mal pozitívny test.

Teraz je v domácej karanténe a aby upokojil občanov, rozhodol sa, že každý deň bude na svoj profil na Instagrame pridávať video, v ktorom opíše svoj aktuálny stav.

Je načase, aby sa každý začal správať zodpovedne

Starosta sa dozvedel, že bol v jednej miestnosti s osobou, ktorá má koronavírus. Išiel preto na testy, kde mu oznámili nepríjemnú správu, že sa tiež nakazil. Ihneď preto išiel do domácej karantény, aby nákazu nešíril. „Keď som sa to dozvedel, nevedel som, ako mám reagovať. Ako bude reagovať moje telo na koronavírus a aké budem mať ja príznaky,“ povedal Suarez pre NY Times.

Francis je teraz sám doma a jeho manželka s dieťaťom odišli k jej rodičom, aby sa nenakazili. Doteraz bol dennodenne v kontakte s občanmi, ktorí za ním prichádzali, no to teraz nie je možné. Podmienkam sa musí prispôsobiť ako každý iný človek.

„Koronavírus zmenil naše životy. Každý štát musel prijať prísne opatrenia a zrazu vyzerajú naše dni diametrálne inak. Učíme sa, ako zvládať odlúčenie od našich najbližších a ako neprichádzať do styku s ľuďmi. Je to niečo, čo sme nikdy predtým nezažili,“ píše starosta.

O priebehu choroby informuje každý deň

Podľa jeho slov je na Floride približne 300 potvrdených prípadov. V záujme bezpečnosti občanov preto zrušili všetky veľké podujatia v meste. Mnoho podnikov je však stále otvorených a ľudia sa stretávajú aj vo väčších skupinách.

Študenti z Univerzity Clemson hrajú spike ball na pláži v Miramar Beach neďaleko amerického mesta Destin na Floride 18. marca 2020 aj napriek šíriacemu sa novému koronavírusu. Podľa ich slov sa cítia na pláži bezpečnejšie ako v škole. Foto: TASR/AP

„Teraz nie je čas na zábavu a párty. Bohužiaľ, veľa ľudí si to ešte stále neuvedomuje a chodí do reštaurácií a barov ako predtým,“ upozorňuje starosta. Nikdy si nemyslel, že práve on sa tiež nakazí vírusom, ale teraz je rád, že ho má.

„Možno to znie zvláštne, ale som rád, že mám koronavírus. Som jediný medzi verejnými činiteľmi, ktorému to zistili. Mám jedinečnú príležitosť postaviť sa tomuto vírusu, povedať o mojich osobných skúsenostiach s nákazou a priniesť občanom čo najviac relevantných informácií z prvej ruky,“ vysvetľuje svoj postoj.

Vzhľadom na to, že na internete sa šíria rôzne hoaxy o víruse, pridáva starosta na svoj profil na Instagrame každý deň video, kde opisuje svoj zdravotný stav a ako na neho koronavírus vplýva. „Koronavírus nám ukázal, ako veľmi ľudia závisia jeden na druhom. Musíme naše zdravie dávať na prvé miesto a myslieť na dobro ostatných,“ dodal.

Každý deň zverejňuje, kde opisuje jeho stav

Starosta Miami má mierne príznaky a zvýšenú teplotu mal podľa jeho slov len prvé 2 dni. Cíti sa viac unavený, ale nemá žiadne ťažkosti, kvôli ktorým by ho museli hospitalizovať. Občanov preto prosí, aby zostávali doma a medzi ľudí chodili len v krajných prípadoch.

Vírus môže mať naozaj ktokoľvek, aj s minimálnymi alebo žiadnymi príznakmi, no nakaziť môže stovky ľudí. Ľudia na jeho videá reagujú veľmi pozitívne a sú vďační za to, že ich informuje o priebehu choroby.