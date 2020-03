TASR

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Bratislave pristálo lietadlo so 100-tisíc rýchlotestami a miliónom rúšok

Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika vo štvrtok popoludní pristálo lietadlo so zdravotníckym materiálom z Číny.

Na snímke lietadlo, ktoré priviezlo zdravotnícky materiál z Číny, po pristátí na letisku M. R. Štefánika v Bratislave 19. marca 2020. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 19. marca (TASR) - Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika vo štvrtok popoludní pristálo lietadlo so zdravotníckym materiálom z Číny, ktorý má pomôcť v boji so šírením nového koronavírusu. Prevzali ho dosluhujúci predseda vlády SR Peter Pellegrini a ministerka vnútra SR Denisa Saková (obaja Smer-SD).

Premiér priblížil, že ide o milión jednorazových ochranných rúšok a viac ako 100 000 testov na rýchle detekovanie ochorenia COVID-19. „Toto nie je dodávka, ktorá súvisí s kontraktom štátnych hmotných rezerv, tá ešte len bude postupne realizovaná," komentoval.

Na účel dovozu bola podľa Pellegriniho prerobená letka MV SR. Posádka lietadla v nej strávila nepretržite 42 hodín. Podľa Pellegriniho ide najmä o aktivitu ministerky Sakovej. Poďakoval tiež letke MV SR a Číne.

Ďalšie lietadlá so zdravotníckym materiálom by mali prísť na Slovensko z Turecka, a to buď ešte vo štvrtok v noci alebo počas piatka (20.3.) Premiér tiež ubezpečil, že pokračujú všetky inciatívy na zabezpečenie potrebných pomôcok.

Šéfka rezortu vnútra doplnila, že Slovensku pomohlo zohnať kontakty v Číne susedné Česko. Potvrdila, že ďalšie rúška by mali byť na Slovensko dodané v nasledujúcich dňoch. Materiál nateraz smeruje do Slovenskej Ľupče. O jeho prerozdelení rozhodnú rezorty vnútra a zdravotníctva.

Premiér tiež uviedol, že dôvodom úmrtia 84-ročnej seniorky, ktorá bola pozitívne testovaná na nový koronavírus, mal byť masívny infarkt myokardu. Pripomenul, že SR nemá zatiaľ potvrdené úmrtie v súvislosti s novým koronavírusom. Taktiež oznámil, že na Slovensku pribudli nové prípady ochorenia COVID-19. Podľa jeho slov ich však nie je extrémne veľa. Informovať o nich bude ešte vo štvrtok.