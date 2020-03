Klaudia Fiolová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fotka muža, ktorý telefonuje v okne, si získala srdcia miliónov ľudí. Keď ju uvidíte celú, pochopíte prečo

Syn nemôže otca navštevovať v domove dôchodcov, a preto našiel skvelý spôsob, ako ho vidieť a aj počuť.

Syn sa nemohol vzdať návštev svojho otca v domove dôchodcov — Foto: Facebook/Sandy Hamilton

MINNESOTA 19. marca - Šírenie koronavírusu po celom svete spôsobuje ľuďom rôzne obmedzenia. Jednou z nich sú vychádzky a návštevy rodín. Ľudia musia myslieť na tých druhých a hlavne ochrániť tých najzraniteľnejších - seniorov.

88-ročného seniora nemôže nikto navštevovať

Bernard Johnson je 88-ročný senior, ktorý žije už pol roka v domove dôchodcov. Po vypuknutí epidémie tam zaviedli prísne opatrenia, z ktorých vyplýva aj to, že starších ľudí nemôže nikto navštevovať. Bernardovho syna to ale vôbec neodradilo, práve naopak. Našiel perfektný spôsob, ako navštevovať svojho otca aj napriek zákazu. „Nechcem nikoho ohroziť a nedajbože ešte nakaziť. Ak by sa môj otec nakazil, pravdepodobne by ho to zložilo,“ povedal Bernardov syn Charlie pre portál Fox news.

Keď jedna z opatrovateliek videla, ako Charlie sedí v okne a telefonuje so svojím otcom, neubránila sa slzám

Charlie chodí na parkovisko, kde si zohnal stoličku a tú si prisunul k oknu, kde vidí svojho otca. V momente, keď príde k jeho izbe, zavolá mu, a tak sa môžu počuť a aj vidieť zároveň. „Keď som ich uvidela komunikovať cez okno, neubránila som sa slzám. Musela som tento moment zachytiť a podeliť sa s vami,“ povedala opatrovateľka, Sandy Hamilton.

Ľudia po celom svete začali zdielať jej fotku a komentovať ju. Niet pochýb, že patrí medzi tie najdojemnejšie v týchto zložitých časoch.