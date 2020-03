Klaudia Fiolová

Dnes o 09:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lidl a Kaufland zaviedli prednostné nákupy pre seniorov. Chcú tak chrániť tých najzraniteľnejších

Dva najväčšie obchodné reťazce sa rozhodli pomôcť seniorom, ktorí chodia nakupovať sami.

Kaufland aj Lidl chcú pomôcť seniorom — Foto: Facebook/Lidl Slovensko, Kaufland Slovenská republika

BRATISLAVA 19. marca - S koronavírusom prišli do našej krajiny aj prísne opatrenia. Reštaurácie aj bary sú zatvorené a otvorené je len to najnevyhnutnejšie, potraviny a drogéria. Ľudia, pre ktorých je to možné, by mali tráviť väčšinu času doma, aby sa vyhli nákaze. Seniori patria medzi najrizikovejšiu skupinu. Nie každý z nich si ale môže dovoliť, aby zostal doma a nákup im urobil niekto iný. Niektorí žijú sami, a tak sa im každá pomoc zíde.

Lidl aj Kauflad sa rozhodol zakročiť a pomôcť tým najzraniteľnejsím

Niektoré zahraničné retažce prijali podobné opatrenia, a tak bolo len otákou času, kedy sa pripojí aj Slovensko. Lidl aj Kaufland uverejnili na svojich sociálnych sieťach, že zavádzajú prednostné nakupovanie pre seniorov každý deň v určitej hodine.

Kaufland aj Lidl tak bude mať nakupovanie pre seniorov v čase medzi 13:00 - 14:30. Nákupná hodina prišla ako odporúčanie. Podľa ich slov sa to momentálne nedá nejako inak ošetriť a nevedia zakázať iným ľuďom, aby v tomto čase do predajní nechodili, ak nepatria medzi seniorov. „Nie je však v našich silách zabezpečiť dodržiavanie tohto odporúčania, preto vás prosíme o ohľaduplnosť, chráňme tých najzraniteľnejších. Ak nepatríte do tejto skupiny, nakúpte si prosím v inom čase,“ uvádza na Facebooku spoločnosti Lidl.