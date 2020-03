Klaudia Fiolová

Peter ponúka svoj penzión zadarmo zdravotníkom, ktorí sú v kontakte s možnými nakazenými

Chce tak pomôcť zdravotníkom, ktorí chcú chrániť svoje rodiny a nevystavovať ich riziku nakazenia.

Peter ponúka zdravotníkom svoj penzión zadarmo

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 18. marca - Na Slovensku sa prijali prísne opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu nového koronavírusu. Ľudia zostávajú doma, aby si chránili svoje zdravie, ale aj zdravie svojich najbližších. Tí, ktorí sa pohybujú vonku, nosia ochranné rúška a rukavice. Najviac sú vystavovaní riziku práve zdravotníci, hasiči a policajti, ktorí prichádzajú do styku s potenciálnymi nakazenými. Nie každý sa môže odizolovať sám a ísť do karanetény, aby sa vyhol svojim najbližším, preto sa Peter Bednár zo Spišskej Novej Vsi rozhodol, že pomôže tam, kde to najviac treba.

Vy ponúkate svoj penzión zadarmo pre zdravotníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s možnými nakazenými. Koľko apartmánov a pre koľko ľudí máte k dispozícii?

Ponúkam svoj malý penzión v centre mesta Spišská Nová Ves lekárom, zdravotníkom, záchranárom, sestričkám, pracovníkom lekární, hasičom i policajtom. Teda tým, ktorí sa v prvej línii môžu stretnúť s osobami nakazenými koronavírusom COVID 19. Mám k dispozícii 5 dvojlôžkových izieb a uvoľnil som aj svoj byt priamo v penzióne, v ktorom môžu nájsť dočasný domov maximálne 4 osoby.

Máte už aj ubytovaných, resp. je o ubytovanie záujem?

Prekvapil ma veľký záujem. Najmä ale zo strany ľudí vracajúcich sa zo zahraničia, ktorí hľadajú priestor na prečkanie 14-dňovej karantény. Prioritne, vzhľadom na kapacitu, chcem ale pomôcť tým, ktorí môžu denno denne prichádzať do kontaktu s chorými a nechcú preniesť nákazu na členov svojich rodín. Momentálne u mňa našiel dočasný domov jeden lekár a dve zdravotné sestry, no predpokladám, že v priebehu pár hodín bude penzión obsadený.

Čo sa týka dezinfekcie, čistenia izieb – máte všetko ošetrené?

Dezinfekcia je na prvom mieste. Zaviedli sme špeciálny režim, kedy sme minimalizovali kontakt s ubytovanými a nevstupujeme ani do ich izieb. Denne dezinfikujeme spoločné priestory a dotykové plochy. Následne spoločné priestory dezinfikujeme i ozónom. Prístroj mi zapožičal priateľ z miestnej autoumyvárne Tomáš Veľký. Keďže má zatvorenú prevádzku, neváhal a pomohol.

Kde ste sa inšpirovali týmto nápadom, resp. kedy a na aký podnet vznikol?

Myšlienku mi vnukol môj brat, ktorý je policajtom a riešil v posledné dni dilemu, kam pôjde, ak sa dostane do styku s nakazenou osobou. V prvom rade chce chrániť svoju rodinu a chcel si preto u mňa rezervovať izbu. Penzión mám navyše prázdny, všetky rezervácie boli zrušené. Aj keď to bude mať práve na malých podnikateľov ako som ja vážne dôsledky, v prvom rade je zdravie a životy nás všetkých. Spoločnými silami to zvládneme. Niekto pomáha šitím rúšok, niekto poskytnutím ubytovania a niektorí pomôžu už len tým, že ostanú doma v karanténe. Verím, že si turisti región Spiš ešte užijú, teraz však musíme sústrediť všetky naše kroky k tomu, aby sme porazili tohto neviditeľného nepriateľa.