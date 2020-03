Dominika Pacigová

Slovenské vydavateľstvo ponúka ZADARMO pracovné listy aj cvičenia. Aby to mali rodičia s deťmi jednoduchšie

Lucia sa už viac ako 10 rokov venuje tvorbe a vydávaniu edukačných materiálov pre deti. V dnešných dňoch im však ponúka pracovné listy a cvičenia zadarmo.

VEĽKÉ LEVÁRE 18. marca - Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia vzniklo v roku 2009. Špecializuje sa na vydávanie originálnych autorských publikácií, pracovných zošitov, didaktických a logopedických pomôcok. Zamestnanci vydavateľstva organizujú odborné semináre, prednášky a raz ročne aj konferenciu. V čase šíriaceho sa koronavírusu však prišli s nádhernou myšlienkou. Minulý týždeň v piatok zverejnili 48 pracovných listov o zvieratkách pre škôlkarov zadarmo.

48 pracovných listov pre škôlkarov

Aktuálna situácia sa všetkých dotýka. Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia práve preto prišlo s myšlienkou 48 jednoduchých pracovných listov pre deti vo veku od troch do šiestich rokov. Na ich Facebookovej stránke si listy môžete stiahnuť zadarmo. „Bol to spontánny nápad v piatok popoludní. Synova škola bola už štvrtý deň pre koronavírus zatvorená, manžel i ja sme pracovali z domu. Popritom sme vymýšľali rôzne aktivity pre Jurka a robili sme bežné domáce práce,“ povedala pre Dobré noviny riaditeľka pedagogického vydavateľstva INFRA Slovakia Lucia Senajová Dobrodenková.

Lucia však nechcela, aby sa jej syn hral na tablete alebo aby pozeral neustále televízor. „Hrali sme hry od výmyslu sveta, čítali sme si, piekli sme spolu koláč, ale zároveň sme museli aj pracovať, preto som siahla po pracovných listoch,“ uviedla riaditeľka vydavateľstva.

Už viac ako 10 rokov sa venuje tvorbe a vydávaniu edukačných materiálov pre deti. „Uvedomila som si, že mnohí rodičia sú a budú ešte pár týždňov v podobnej situácii, že budú pracovať z domu, starať sa o deti, variť a hľadať spôsoby, ako im zmysluplne vyplniť čas. A tak som spolu s kolegyňou narýchlo zostavila z toho, čo vo vydavateľstve máme, súbor 48 pracovných listov pre škôlkarov o zvieratkách,“ vysvetlila.

Archívna snímka, na snímke je Lucia Senajová Dobrodenková s ilustrátorkou mojich edukariet Spoznávame povolania 2 Michaelovou Bukovou. Foto: archív Lucie Senajovej Dobrodenkovej

Archívna snímka, na snímke je Lucia Senajová Dobrodenková na minuloročnej konferencii o celostnom rozvoji detí, ktorú organizuje INFRA Slovakia. Foto: archív Lucie Senajovej Dobrodenkovej

Majú veľa pozitívnych ohlasov

Na Facebookovej stránke INFRA Slovakia informovala verejnosť o tejto novinke. „Bol piatok večer, chcela som, aby sa to dostalo k deťom čím skôr, aby mali niečo nové na víkend. Preto sme to zavesili na e-shop bez toho, aby sme mali hotovú platformu na sťahovanie. Nevieme teda, koľko ľudí si prvé pracovné listy stiahlo, ale pozitívnych ohlasov bolo veľmi veľa. Nikdy predtým sme nezaznamenali taký záujem o náš Facebookový profil,“ prezradila Lucia.

48 pracovných listov pre škôlkarov stačí deťom vytlačiť. „Nie sú to obyčajné maľovanky. Aktivity v pracovných listoch sú zamerané napríklad na zrakové vnímanie, počítanie do desať, logické uvažovanie či grafomotoriku,“ dodala.

Opakovať si môžu aj staršie deti

Deti sa tak zabavia a rodičia si aspoň na malý okamih môžu oddýchnuť. „Sme v čase, keď je dôležité pomáhať si a ak naše materiály aspoň na chvíľu zmysluplne zabavia deti, tak to je najmenej, čo sme vo vydavateľstve vedeli a mohli urobiť. Potešila som sa, keď som tento týždeň zaregistrovala podobnú iniciatívnu aj iných vydavateľstiev,“ skonštatovala riaditeľka.

To však nie sú jediné pracovné listy, ktoré vydavateľstvo ponúklo verejnosti zadarmo. Včera zverejnilo 100 inšpirácií na opakovanie a precvičovanie pre deti v prvom a druhom ročníku. „Do konca týždňa sprístupníme PDF s námetmi pre 3. a 4. ročník základnej školy. Budúci týždeň by sme chceli pripraviť ešte jeden súbor pracovných listov pre mladšie deti vo veku od troch do šiestich rokov,“ uzavrela Lucia Senajová Dobrodenková.