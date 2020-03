Dominika Pacigová

Dnes o 15:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Krátky dokument ukazuje mesiac vo Wu-chane aj to, ako si mesto poradilo s epidémiou

Dokumentárny film ukazuje mesačný boj s koronavírusom v čínskom meste Wu-chan.

Zábery z Číny. — Foto: Reprofoto Youtube - CGTN

PEKING 18. marca - Zatiaľ čo európske krajiny prijímajú opatrenia, aby zabránili ďalšiemu šíreniu koronavírusu, počet nakazených v Číne klesá. V utorok potvrdili v krajine 13 nových prípadov nákazy koronavírusom, pričom prípady zo zahraničia opäť prevyšujú počty nákaz lokálneho pôvodu, informuje TASR.

Vo filme sa objaví aj uznávaný čínsky epidemiológ

23. januára o desiatej hodine ráno uzavreli čínske úrady mesto Wu-chan. Ich cieľom bolo zastaviť šírenie koronavírusu.

Vo viac ako 30-minútovom dokumentárnom filme The lockdown: One month in Wuhan môžeme zazrieť generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Ďalej sa tam objavuje aj uznávaný čínsky epidemiológ, ktorý sa prednedávnom vyjadril pre NYPost. „Ak niektoré krajiny nebudú brať infekčnosť a škodlivosť koronavírusu vážne, budú silno zasiahnuté a pandémia bude trvať dlhšie,“ varuje uznávaný vedec Zhong Nanshan, ktorý je označovaný aj za jedného z tých, vďaka ktorým sa dokázalo v roku 2003 zabrániť šíreniu ďalšieho vírusu - SARS.

Zo záberov, ktoré sa objavujú v dokumentárnom filme, mrazí. Tento dokument je venovaný všetkým, ktorí neúnavne bojujú proti vírusu Covid-19. Na ich úsilie nikdy nezabudneme, uvádza China Global Television Network na Youtube.