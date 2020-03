60-ročná lekárka, ktorá sa sama vyliečila z koronavírusu: Začalo to suchým kašľom. Hneď som vedela, že to mám

Ľubomíra Somodiová

Šesťdesiatročná lekárka aj napriek svojmu veku verila, že koronavírus prekoná.

Na snímke je lekár v ochrannom obleku, ktorý lieči pacienta infikovaného koronavírusom v nemocnici v iránskom Teheráne 1. marca 2020. — Foto: TASR/AP

LONDÝN 18. marca – Bývala predsedníčka britskej lekárskej komory Clare Gerada sa sama vyliečila z ochorenia Covid-19. Svoj príbeh so šťastným koncom opísala prostredníctvom listu, ktorý poslala britskému bulvárnemu denníku The Daily Mail.

Začalo to miernym suchým kašľom

Všetko to začalo ľahkým kašľom, keď v nedeľu priletela domov na Britské ostrovy z psychiatrickej konferencie v New Yorku. Spočiatku si myslela, že je len unavená z letu. V pondelok išla Clare normálne do práce.

To, že niečo nie je v poriadku, si uvedomila v utorok ráno. „Začalo to veľmi miernym suchým kašľom. Krátko na to sa pridala bolesť v hrdle. Viem, že sa hovorí, že pri nákaze koronavírusom človeka nebolí hrdlo, ale mňa bolelo, ako keby ma v ňom rezali nožom,“ opísala.

Hneď na to jej zišlo na um, že sa mohla nakaziť počas konferencie v New Yorku. „Mohol by to byť koronavírus?“ pýtala sa sama seba. „Nestrachovala som sa, nemám žiadne zdravotné problémy, som fit a chodím na dlhé prechádzky,“ priznala.

Zvláštna pachuť

Tvrdí, že vedela, že to je koronavírus, pretože normálne nezvykne byť chorá. „Počas niekoľkých hodín od prvých príznakov som už nemohla ani jesť a v ústach som mala odpornú kovovú pachuť,“ spomína vyliečená pacientka.

Zavolala na tiesňovú linku pre koronavírus, no nikto sa jej neozýval. Preto sa rozhodla, že pôjde na testovacie miesto do miestnej nemocnice.

Únava ako nikdy predtým

Spočiatku ju nechceli testovať, lebo v tom čase ešte Spojené štáty neboli na zozname krajín, z ktorých by museli navrátilcov testovať. Lekárka im vysvetlila, že v New Yorku však pri jej odchode vyhlásili kvôli epidémii stav núdze.

Potom, čo sa nechala otestovať v nemocnici, zamierila nakazená lekárka rovno domov, kde sa rozhodla izolovať. Tým sa jej podarilo zabrániť tomu, aby nakazila kohokoľvek ďalšieho. „Zložila som sa rovno do postele a jediné, čo som chcela, bol spánok. Kvôli horúčke som spala nepokojne a v nose a v ústach sa mi urobili rany,“ opísala lekárka o najhoršie fáze ochorenia.

Aj napriek bolesti a slabosti sa nútila prijímať dostatok tekutín. Každých osem hodín užívala paracetamol. Dokonca si chcela viesť videodenník, ale bola tak slabá, že v rukách neudržala ani mobil. „Hoci som mala pred 15 rokmi chrípku, nedá sa to porovnávať. Nikdy v živote som sa necítila tak zle. Mohla som len spať. Nikdy predtým som toľko nespala,“ napísala do listu.

Manžel sa nenakazil

Veľmi povzbudivo znie časť listu, v ktorej píše, že vďaka dodržiavaniu základných hygienických návykov a niekoľkých rád, ako sa správať tak, aby nákazu ďalej nerozšírila, nenakazila svojho manžela, s ktorým bývajú v jednej domácnosti.

Podľa jej slov sa stačilo vyhnúť fyzickému kontaktu, spať v oddelených izbách a umývať riady a uteráky hneď po použití.

Pozitívny test ju nevystrašil

Šesťdesiatročná žena, aj napriek svojmu veku verila, že koronavírus prekoná. Keď jej v piatok, teda necelý týždeň po nástupe prvých ťažkostí, telefonovali z nemocnice a povedali, že jej výsledok na COVID-19 je pozitívny, nevystrašilo ju to.

Teplota jej začala klesať a lekárka sa už mohla aj najesť. Postupne odznel aj kašeľ a doktorka usúdila, že paracetamol môže vysadiť. Doma zostane ešte týždeň.

Odkaz pre ostatných

Hoci je Clare už staršia a patrí tak k tým zraniteľnejším, zvládla to: „Moje 60-ročné telo bojovalo proti novému vírusu. Vzývalo moje protilátky - ak by ste teraz odobrali vzorku mojej krvi, bola by ich plná - a chránila moje pľúca, srdce a obličky pred útokom.“ Sama verí, že keď chorobu zvládla, zvládnu to aj ostatní.



Pre verejnosť má jasný odkaz: