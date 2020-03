Ľubomíra Somodiová

Lekárka namaľovala obrázok, ktorý sa šíri slovenským internetom. Od ľudí chce len jedno

Na internete koluje množstvo výziev, ako by sme sa mali počas pandémie koronavírusu správať. Slovenská lekárka si našla originálny spôsob, ako ľuďom dohovoriť. Namaľovala obrázok, ktorý v sebe ukrýva veľa múdrosti.

KOŠICE 18. marca - To, ako sa popasujeme s koronavírusom, záleží na všetkých z nás. Ak by na Slovensku platili nasledujúce tri mesiace obmedzenia, ktoré boli zavedené v pondelok, podľa analýzy, ktorú zverejnil Inštitút zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva,vrchol nákazy koronavírusom by sa mal dostaviť v druhej polovici júna.

Správajme sa zodpovedne

V tom čase budeme potrebovať čo najviac lekárov. Preto je naše zodpovedné správanie viac než nevyhnutné. Pripomína to aj slovenská lekárka z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Zvolila si jedinečnú cestu, ako na to poukázať – maľbu.

Košická lekárka. Foto: Facebook/Susion art

Maľba hovorí za všetko

Lekárka, ktorú zväčšila na plátno, drží v ochranných krídlach Slovensko. Hoci maľba hovorí sama za seba, lekárka k nej na svojom Facebookovom profile Susuion Art pripojila aj naliehavú prosbu: