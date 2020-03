TASR

Dnes o 08:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní Roland Garros odložili na prelom septembra a októbra

Grandslamový tenisový turnaj Roland Garros preložili z pôvodného termínu na prelom septembra a októbra.

Na archívnej snímke z 5. februára 2020 je hlavný kurt Phillippa Chatriera — Foto: TASR/AP

Paríž 17. marca (TASR) - Grandslamový tenisový turnaj Roland Garros preložili z pôvodného termínu na prelom septembra a októbra. Dôvod je hrozba nového koronavírusu. Ako v utorok informovala Francúzska tenisová federácia (FFT), prestížne podujatie, ktoré malo odštartovať 24. mája, sa po novom odohrá v dňoch 20. septembra až 4. októbra.

„Súčasné opatrenia nám znemožnili pokračovať podľa pôvodne plánovaných termínov. V tejto bezprecedentnej situácii, ktorá sa výrazne zmenila od uplynulého víkendu, sme spravili ťažké, no odvážne rozhodnutie. Konáme zodpovedne a musíme spolupracovať, aby sme zaistili zdravie a bezpečnosť pre všetkých,“ uviedol prezident FFT Bernard Giudicelli.

Prvý grandslam, ktorý ovplyvnila pandémia

Roland Garros je prvý grandslamový turnaj, ktorý ovplyvnila nová pandémia. Ďalší na programe je Wimbledon naplánovaný na 29. júna až 12. júla. Vedenie Ženskej tenisovej asociácie (WTA) v uplynulých dňoch zrušilo podujatia v Miami, Charlestone, Bogote, Stuttgarte, Istanbule a v Prahe a prerušilo sezónu zatiaľ do 2. mája.

Ešte o čosi skôr reagovala Asociácia tenisových profesionálov (ATP), ktorá 12. marca zrušila všetky turnaje mužov na najbližších šesť týždňov do 20. apríla vrátane Indian Wells.

Nemilo prekvapený Polášek, Mertiňák s odkladom súhlasí

Slovenského tenistu Filipa Poláška rozhodnutie odložiť Roland Garros na jeseň nemilo prekvapilo. „Podľa mňa to bol nepremyslený krok. Organizátori Roland Garros ho vôbec neprekonzultovali s vedením ATP, ktoré nič netušilo. Ak sa Roland Garros naozaj bude hrať v jesennom termíne, spôsobí to viac problémov ako úžitku. Nejde len o náročný prechod z hardu na antuku, ale aj o to, že hneď po skončení US Open je na programe daviscupový týždeň a v októbri sú na programe veľké turnaje v Ázii – v Pekingu, Tokiu a Šanghaji,“ povedal pre TASR semifinalista štvorhry na tohtoročnom Australian Open i na vlaňajšom Wimbledone.

Michal Mertiňák, ktorý trénuje slovenskú ženskú jednotku Viktóriu Kužmovú, považuje odloženie Roland Garros za dobrý krok. „Určite je to lepšie, ako zrušiť nadobro celý turnaj. Antukový Roland Garros sa začne tesne po skončení hardového US Open, ale to nevadí. Je tam však naplánovaných viac iných turnajov, tak som zvedavý, ako to napokon vymyslia," povedal pre TASR bývalý deblový špecialista.

Roland Garros sa má podľa nového termínu začať len týždeň po US Open, ktoré je naplánované od 31. augusta do 13. septembra v New Yorku. Roland Garros historicky odštartoval v roku 1891 ako majstrovstvá Francúzska a od roku 1925 na ňom mohli hrať aj zahraniční tenisti. Doteraz sa neuskutočnil iba v rokoch 1915 až 1919 a 1940 až 1945, keď zúrili I. a II. svetová vojna. Informovala o tom agentúra AP.

Vo Francúzsku evidujú k utorku 17.00 SEČ 6633 prípadov ochorenia COVID-19, ktorému v krajine podľahlo 148 ľudí. Celosvetovo je v 163 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 190-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 7500 osôb.