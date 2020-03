TASR

MOV trvá na konaní OH 2020, k dispozícii je stále okolo 4700 miesteniek

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) stále počíta s pôvodným termínom OH 2020 v Tokiu.

Tokio, ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Lausanne 17. marca (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) stále počíta s pôvodným termínom OH 2020 v Tokiu. Tie by sa mali uskutočniť od 24. júla do 9. augusta, ich konanie však ohrozuje pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2. Celkovo je v 163 krajinách/regiónoch sveta evidovaných viac než 190-tisíc prípadov a vyše 7500 úmrtí.

MOV vydal stanovisko po konzultácii s Medzinárodnou asociáciou letných športov, v nasledujúcich dňoch by sa mal spojiť s jednotlivými národnými olympijskými výbormi a zástupcami športovcov.

„Napriek bezprecedentnej situácii stále stojíme za uskutočnením OH. Viac ako štyri mesiace pred ich začiatkom nepovažujeme za správne prijímať drastické opatrenia a špekulácie sú v týchto chvíľach kontraproduktívne,“ citovala MOV agentúra APA.

Rovnaký názor zastáva aj Japonsko, ktoré neustále informuje o pokračovaní príprav. „Stanovisko japonskej vlády je nemenné, OH pripravíme k stanovenému termínu v úzkej spolupráci s Medzinárodným olympijským výborom," povedal v utorok hovorca vlády Jošihide Suga. V krajine stúpol počet prípadov ochorenia COVID-19 na 878, zomrelo 20 ľudí.

V prípade, že tokijské hry sa uskutočnia v plánovanom termíne, musí MOV prispôsobiť kvalifikačný proces. K dispozícii je ešte 43 percent miesteniek (približne 4700), voľné miesta sú aj v top olympijských športoch v atletike, plávaní a gymnastike.

„Pristúpime k potrebným a užitočným zmenám v jednotlivých kvalifikačných procesoch,“ ubezpečil MOV. Chce zabezpečiť, aby sa miestenky rozdeľovali na základe dosiahnutých výsledkov, či už na budúcich, alebo na predchádzajúcich podujatiach. Pripustil aj možnosť rozširovania kvót, posudzovať ich bude na konkrétnych prípadoch.