Triediť odpad nebolo ešte nikdy dôležitejšie. Viete, ako to robiť správne?

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty

Plasty, nápojové kartóny a kovy sa niekde zbierajú samostatne, niekde do dvoch či dokonca do jedného kontajnera alebo do vriec.

Správne triediť odpad nebolo snáď ešte nikdy dôležitejšie ako práve dnes. — Foto: NATUR-PACK

BRATISLAVA 18. marca - Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, množstvo uskladnených odpadov a spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov.

Svetový deň recyklácie, ktorý je 18. marca, pripomína ľuďom to, prečo je dôležité, aby každý z nás dbal na odpad, ktorý vyprodukuje, a najmä na to, kde ten odpad nakoniec skončí.

Správnym triedením prispejete k ochrane životného prostredia

Každá obec a mesto má nastavený vlastný systém triedenia odpadu. Mestá využívajú v bytových domoch najmä kontajnerové stojiská s 1 100-litrovými nádobami, rodinné domy zase využívajú zväčša 120-litrové nádoby alebo vrecový zber.

Je dôležité vždy sledovať označenia na kontajneroch. Plasty, nápojové kartóny a kovy sa niekde zbierajú samostatne, niekde do dvoch či dokonca do jedného kontajnera alebo do vriec.

Farebné rozlíšenie jednotlivých kontajnerov na triedený zber komunálneho odpadu Foto: Natur-Pack

Ako správne recyklovať papier

Papier je jednou z tradičných komodít triedeného zberu. Možnosti jeho recyklácie nie sú neobmedzené, v priemere sa dá papier recyklovať 5 – 8x. Napriek dobrému povedomiu verejnosti o tomto materiáli, naďalej nemalé množstvo papiera končí v zmesovom komunálnom odpade, vďaka čomu je (s výnimkou Košíc, Bratislavy a blízkeho okolia) odsúdený na skládku odpadu.

V dedinke Bobot sa nachádza jedna z najstarších papierní, kde recyklujú práve papier. Vďaka NATUR-PACKu, ktorý papierňu navštívil spolu s Viktorom Vinczem, tak máte možnosť vidieť na vlastné oči premenu kartónov, kancelárskych papierov a novín na 100 % recyklovaný papier.

Nehádžme všetko do jedného vreca

V blízkosti haly bola aj nemalá kopa rozmanitých odpadov, ktoré boli nesprávne vytriedené a preto sa dostali do papierne, čo prekvapilo aj samotného Vinczeho. „Ide o materiály, ktoré sa dostávajú na recykláciu spolu s papierom, a keď sme sa na ne pozreli zblízka, pochopili sme, že ide poväčšine o obsah modrých kontajnerov, kde, ako to vyplýva aj z analýz NATUR-PACKu, občania bežne vyhadzujú aj odpady, ktoré tam zásadne nepatria,“ vysvetlil Marek Brinzík, PR riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK.

V týchto kopách odpadov našiel Viktor Vincze počas svojej návštevy papierne aj koberce, obuv, PET fľaše a mnoho plastových odpadov, plechovky, nábytok, či potraviny, čo je dôkazom toho, že máme pri triedení papiera ešte stále nemalé rezervy.