TASR

Dnes o 13:49 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Majstrovstvá Európy vo futbale pre koronavírus odložili na rok 2021

UEFA odložila pre koronavírus majstrovstvá Európy, ktoré sa mali hrať od 12. júna do 12. júla v dvanástich mestách v dvanástich krajinách na kontinente.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/pixabay

Nyon 17. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) odložila pre koronavírus majstrovstvá Európy, ktoré sa mali hrať od 12. júna do 12. júla v dvanástich mestách v dvanástich krajinách na kontinente. Nový termín stanovila na leto 2021. Rozhodla o tom po utorňajšom krízovom rokovaní 55 členských krajín, zástupcov klubov i hráčov prostredníctvom videokonferencie v Nyone.

Informáciu ako prvé potvrdili agentúry SID a DPA, ako aj britská televízia BBC, ktorá sa odvolala na Nórsky futbalový zväz. Ten to uviedol na sociálnej sieti. UEFA oficiálne potvrdenie vydala po 15.00 SEČ. Nový termín ME bude 11. jún až 11. júl 2021. Formálne rozhodnutie riadiaceho orgánu vyriekpl výkonný výbor UEFA, ktorý rokoval okamžite po videokonferencii so zástupcami členských federácií.

Baráž s Írskom v júni

O účasť na šampionáte ešte bojuje 12 krajín vrátane Slovenska v baráži Ligy národov. Už podľa oficiálnych správ sa bude hrať ešte v júni tohto roku. Pôvodný termín play off Slovensko - Írsko bol 26. marca na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne (NFŠ). Ak zverenci reprezentačného trénera Pavla Hapala postúpia v semifinále play off cez Írov, o účasť na finálovom turnaji si zahrajú proti úspešnému z dua Bosna a Hercegovina - Severné Írsko na pôde súpera.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) už vo štvrtok 12. marca oficiálne požiadal UEFA o preloženie baráže, rovnako postupovala Bosna. Dva dni predtým výkonný výbor SFZ rozhodol, že ak by sa duel v pôvodnom termíne uskutočnil, bolo by to pred prázdnymi tribúnami. Slováci v prípade postupu budú hrať na záverečnom turnaji v E-skupine proti Poľsku, Švédsku a Španielsku.

Zvíťazil zdravý rozum

„Pre nás je najdôležitejšie to, že bol zrušený marcový termín barážových zápasov a je odložený na neskoršie. Budeme ho komunikovať hneď, ako ho budeme vedieť. Som veľmi rád, že zvíťazil zdravý rozum. Zdravie je prvoradé a od toho sa odvíja všetko. Som rád, že si to uvedomujú aj čelní predstavitelia UEFA. To bola základná premisa celého mítingu, ktorý sme absolvovali. EURO je odložené na budúci rok. Všetky ostatné súťaže, reprezentácie ženy, 21-ka a ostatné mládežnícke reprezentácie sú odložené a budú komunikované neskôr v rámci pracovných skupín, ktoré vytvorí UEFA. Predmetom dnešnej diskusie nebola ani Liga národov. UEFA však ešte pracuje s viacerými scenármi pre klubové súťaže Ligy majstrov a Európskej ligy. Situácia v Európe je taká, aká je, a rozhodnutie bolo logické a očakávané. Čo sa týka súťaží, ktoré riadime, budeme reagovať na aktuálny stav, aký bude v spoločnosti. Myslím si však, že máme veľký priestor, aby sme súťaže dohrali, aby korektnosť súťaží bola dodržaná. V prípade, že situácia bude vážna a nebude to možné, budeme reagovať aktuálne," povedal v rozhovore pre web SFZ prezident zväzu Ján Kováčik.

UEFA vytvorí dve pracovné skupiny. Prvá, zložená z dvoch zástupcov UEFA, dvoch Európskej asociácie klubov (ECA) a dvoch európskych líg, sa bude zaoberať kalendárom. Druhá bude riešiť ekonomické dôsledky prijatých rozhodnutí.

„V rámci videorozhovoru sa stretlo všetkých 55 asociácií, kde UEFA prezentovala svoju víziu play off, následne EURO a následne súťaží reprezentácií do 21 rokov, žien a mládeže. Trvalo to asi 45 minút, UEFA prezentovala svoje názory a potom vystúpili niektoré asociácie, ktoré súhlasili s víziou prezentovanou UEFA. Žiadna z asociácií, ktoré sa prihlásili do diskusie, nemala námietky. Nehlasovalo sa. Z môjho pohľadu je rozhodnutie UEFA logické, pretože daný model UEFA je vzhľadom na situáciu v Európe racionálny," dodal generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.