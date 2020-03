TASR

Veľká analýza šírenia koronavírusu na Slovensku: Nakaziť sa môže 10 percent obyvateľstva

Myslia si to analytici z Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) na základe svojho matematického modelu. Podľa ich názoru sme si zároveň prísnymi opatreniami kúpili potrebný čas.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 17. marca (TASR) – Ak sa zachovajú opatrenia nastavené od 15. marca, tak sa môže o 110 dní nakaziť novým koronavírusom desať percent obyvateľstva SR. Myslia si to analytici z Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) na základe svojho matematického modelu. Súčasné opatrenia hodnotia pozitívne.

„Vďaka opatreniam, ktoré sa zaviedli od tohto týždňa, sme toho názoru, že sa výrazne dopomohlo k tomu, aby sa šírenie pozastavilo, resp. aby jeho nárast bol posunutý v čase a bol kontrolovanejší," uviedol šéf IZP Martin Smatana. Podľa neho si Slovensko prísnymi opatreniami kúpilo čas.

Bez opatrení by hrozilo až 40% nakazenej populácie

Scenár, keď môže byť 110. deň nakazených desať percent obyvateľstva, považujú za vrchol nákazy novým koronavírusom na Slovensku. V prípade, že by sa nezaviedli žiadne opatrenia, by to podľa modelov IZP mohlo znamenať, že bude už 26. deň od 15. marca nakazených 40 percent populácie Slovenska.

Na snímke laboratóriá Medirex počas brífingu k začiatku testovania na nový koronavírus v laboratóriách Medirexu v Bratislave Foto: TASR/Jaroslav Novák

Model v súčasnosti podľa samotného IZP nie je dokonalý a očakáva dáta mobilných operátorov. S tými sa bude oveľa efektívnejšie merať mobilita populácie. Model taktiež počíta s racionálnym správaním obyvateľstva a dodržiavaním povinnej karantény.

Vrchol kapacít? O šesťdesiat dní

Analytici upozorňujú, že scenár so zachovaním všetkých súčasných opatrení by znamenal, že na 100. deň od 15. marca by potrebovalo intenzívnu starostlivosť vyše 3000 pacientov. „Kapacitne rátame, že bez obmedzení bude náš systém schopný zvládnuť 550 ventilovaných pacientov,“ uvádza štúdia.

Vrchol kapacít zdravotníckeho vybavenia by mal nastať podľa modelu o 60 dní. „Minimálne najbližšie dva mesiace, by sme mali mať minimálne z technologického hľadiska všetko, čo potrebujeme,“ myslí si Smatana.

Dodal, že to platí v prípade, že sa nenarazí na náhodné ohniská nákazy. V praxi to podľa neho znamená, že máme 60 dní na to, aby sa aplikovali opatrenia na „problémové časti populácie, alebo prípadne, aby sme dokúpili prístrojovú techniku.“

Na snímke hasiči z odobratými vzorkami od pacienta podozrivého na koronavírus v jednej z bratislavských štvrtí. Foto: TASR/Vladimír Benko/MV SR

Všetky predikcie vychádzajúce z modelu rátajú s tým, že súčasné opatrenia budú pokračovať. Model má už zarátané aj zavreté školy i automobilku Volkswagen. Či by mali tieto opatrenia trvať spomínaných vyše 100 dní, si netrúfa Smatana komentovať.

Analýza vychádza zo simulácie prenosu nového koronavírusu po Slovensku na základe migračných tokov medzi slovenskými obcami podľa modelu na základe článku z časopisu Nature.