Ako zvládnuť karanténu? Známy moderátor prišiel so skvelým nápadom, ako povzbudiť ľudí, ktorí sú doma

Známy moderátor sa rozhodol povzbudiť ľudí, ktorí sú doma a vďaka sociálnym médiám prináša ľuďom známe tváre až do ich „obývačky“.

Známy moderátor pridáva na svoj Facebook krátke videá so známymi osobnosťami — Foto: Facebook/Richard Vrablec

BRATISLAVA 17. marca - Známy slovenský moderátor Richard Vrablec prišiel so skvelým nápadom, ako priniesť ľuďom trošku radosti a rozptýlenia v týchto náročných dňoch. Na Slovensku je už pár dní vyhlasený stav núdze, a tak veľa ľudí zostáva doma, kvôli prísnym opatreniam. V dobe, keď sociálne médiá sú súčasťou života ľudí, sa moderátor rozhodol, že práve tie využije na to, aby ľudí podporil a vyzval k tomu, aby boli k sebe ohľaduplnejší.

V týchto náročných dňoch si treba navzájom pomáhať a podporovať sa. Vy ste si zvolili veľmi zaujímavý spôsob, ako upozorniť ľudí na to, že naozaj treba zostať doma. Oslovujete známe osobnosti, ktoré zostávajú tiež doma a motivujú ľudí aj okolo nich. Ako prišiel tento nápad?

Nápad prišiel sám od seba, takpovediac ma osvietilo a hneď som začal premýšľať nad tým, ako podporiť ľudí, aby zostali doma. Povedal by som, že to bolo obyčajné šťastie. Urobilo radosť mne a ja tú radosť posuniem ďalej.

Koľko osobností ste zatiaľ oslovili a čo presne ľuďom odkazujú?

Oslovil som zatiaľ 10 kamarátov, osobností a všetci zatiaľ zareagovali pozitívne. Plánujem osloviť dokopy 30 ľudí. Najčastejšie odkazujú, aby sme si navzájom pomáhali v týchto zložitých časoch.

Koho plánujete osloviť ešte zo známych osobností?

Plánujem osloviť športovcov, hercov, spevákov a ďalšie zaujímavé osobnosti. Zatiaľ mám Juraja Baču, prof. Pavla Traubnera, Adama Ďuricu, Ondreja Kandráča, Mira Jaroša, DJ-a EKG a kapelu Smola a Hrušky.

Ako reagujú na vaše videá ľudia? Aké máte odozvy?

Reakcie su milé, sympatické a veľmi pozitívne. Som naozaj milo prekvapený. Teší ma to a zároveň aj motivuje.

Myslíte si, že aj vďaka tomuto nápadu zostane viac ľudí doma?

Úprimne verím, že áno. Veľmi ma teší, že ľudia začali nosiť rúška a dbať nielen na ich bezpečnosť a zdravie, ale aj na ľudí v ich okolí.

Okrem toho ste na svojom Facebooku písali aj o tom, že ste si vybrali z vášho telefónneho programu 10 osamelých seniorov, ktorým zavoláte každý deň, aby ste ich rozveselil. Ako to funguje zatiaľ?

Zatiaľ to robím piaty deň a zvládam to. Niektoré telefonáty trvajú aj 30 minút. Cítim, že im robí dobre, že im niekto venuje čas. Dokonca sa z rozprávania veľa naučím, sú to skutočné pokladnice múdrosti a skúsenosti.

Dúfate, že sa vám tebe pripojí viac ľudí?

To nie je cieľ, cieľ je úplne iný. Potešiť, urobiť radosť a povzbudiť.

Ako si môžu bežní ľudia v tieto náročné dni podľa vás pomáhať a spríjemňovať dni, hoci sa nemôžeme stretávať tak ako predtým?

Ešte stále máme to šťastie, že funguje internet a môžeme telefonovať. Využívajme to. Komunikujme cez okná, balkóny a terasy. A hľadajme nové formy kontaktovania sa. Všetci predsa túžime po ľudskom kontakte. Vymýšľajme a hľadajme nové formy, nech máme po tejto hroznej dobe k sebe bližšie.