Cestovať MHD len s rúškom či inou ochranou už musia ľudia aj v ďalších mestách

Autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prievidzi, Bojniciach a Handlovej začali v utorok v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu jazdiť vo víkendovom režime.

Na snímke pracovník v ochrannom odeve čistí špeciálnym prípravkom interiér autobusu mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Liptovskom Mikuláši — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Prievidza 17. marca (TASR) - Autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prievidzi, Bojniciach a Handlovej začali v utorok v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu jazdiť vo víkendovom režime. Prepraviť sa nimi budú môcť len ľudia s rúškom alebo inou ochrannou pomôckou. Informoval o tom hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

Samospráva Prievidze prijala i ďalšie nové preventívne opatrenia. Svadobné obrady sa budú až do odvolania uskutočňovať len v prítomnosti snúbencov a svedkov s ochrannými rúškami alebo ochrannými pomôckami. Deti a dospelí nemôžu využívať detské ihriská a športoviská.

„Mestský úrad spúšťa telefónnu linku určenú predovšetkým pre seniorov. Obyvatelia na nej dostanú aktuálne informácie o opatreniach v meste. Na telefónne číslo 0904 752 669 je možné volať v čase od 7.00 h do 18.00 h," priblížil ďalej Ďureje.

Správa cintorínov v Prievidzi podľa neho nariadila obmedzenú účasť verejnosti na rozlúčkových a pohrebných obradoch. „Na pietnom akte sa môže zúčastniť len najbližšia rodina do desať ľudí. Pozostalí musia mať ochranné rúško alebo iné ochranné pomôcky. Do odvolania sa využíva len možnosť rozlúčky cez sklo vo výstavnej sieni,“ dodal.

Zvolenčania sa už do MHD ani na úrad bez ochrany tváre nedostanú

Každý, kto chce vo Zvolene využiť mestskú hromadnú dopravu (MHD), alebo vybaviť niečo na mestskom úrade, musí mať na tvári ochranné rúško. Rozhodol o tom mestský krízový štáb na svojom pondelkovom rokovaní, ako o ďalšom opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Nariadenie platí od utorka.

„V našej MHD sme zaviedli prázdninový režim cestovania, považujeme však za dôležité, aby boli vodiči i cestujúci čo najlepšie chránení pred rizikom možnej infekcie. Rúško, šál či šatka sa tak stávajú nevyhnutné, no odporúčame aj rukavice a bezhotovostnú platbu,“ uviedla po rokovaní krízového štábu primátorka mesta Lenka Balkovičová. Nakoľko ľudia musia mať možnosť prepravy do práce či k lekárovi, možnosť ešte výraznejšieho obmedzenia spojov primátorka zatiaľ nepripustila.

Podobný režim by mal platiť v mestských budovách. „Najnavštevovanejší je určite mestský úrad, po novom musia mať ľudia aj pri vstupe na pracovisko prvého kontaktu chránenú tvár. To isté platí aj pre zamestnancov mesta – rúško sa stalo ich povinnou výbavou,“ uviedla ďalej Balkovičová.

Mimo stretnutí krízového štábu mesto tiež obmedzilo väčšie porady, zamestnanci dostali odporúčanie pohybovať sa mimo svojich kancelárií iba v nevyhnutných prípadoch.

„Rokovali sme aj s bezpečnostnými a záchrannými zložkami, aby sme sa vzájomne informovali a vymenili si skúsenosti. Z rokovania vyplynulo, že všetci majú presne dané postupy a vedia, čo robiť, otázkou tak ostáva predovšetkým správanie sa verejnosti. Nanešťastie sme už zaznamenali aj prvé prípady zneužitia výjazdu záchranných zložiek. Takéto konanie je nielen odsúdeniahodné, no predovšetkým môže spôsobiť menšiu akcieschopnosť záchranárov a prispieť k chaosu a možno dokonca k stratám na životoch, to by si mal uvedomiť každý,“ dodala zvolenská primátorka.