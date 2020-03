Samosprávy vo Vranovskom okrese šijú rúška, poskytujú donášku potravín

TASR

Na ilustračnej snímke je pohľad na Vinice, časť mesta Vranov nad Topľou — Foto: TASR/Tomáš Doboš

Vranov nad Topľou 16. marca (TASR) – Viaceré samosprávy okresu Vranov nad Topľou pristúpili v súvislosti s opatreniami, ktoré majú prispieť k obmedzeniu šírenia nového koronavírusu, k šitiu ochranných rúšok vo vlastnej réžii. Obyvateľom tiež ponúkajú zabezpečenie potravín. Vyplýva to z informácií zverejnených na oficiálnych stránkach samospráv a sociálnej sieti.

Mesto Vranov nad Topľou začne v utorok (17. 3.) poskytovať službu zabezpečujúcu nákup životných potrieb pre osamelo žijúcich občanov, ktorých zdravotný stav neumožňuje, aby si nakúpili sami. „Občania, ktorí majú o takúto službu záujem, môžu kontaktovať Mestský úrad vo Vranove nad Topľou na telefónnom čísle 057/7590183 alebo 057/7590184," oznámila samospráva.

Podobné služby aj v Sečovskej Polianke či Nižnom Hrušove

Nákup potravín a ich donášku pre osamelo žijúcich seniorov či ľudí so zdravotnými ťažkosťami ponúka tiež obec Sečovská Polianka, Nižný Hrušov poskytuje túto službu domácnostiam v povinnej 14-dňovej karanténe. Obe obce zároveň pristúpili k svojpomocnému šitiu ochranných rúšok.

Ako o tom informuje samospráva Nižného Hrušova na svojom webe, v obci majú k dispozícii deväť šičiek. „Krízový štáb obce bude rúška postupne rozdávať starším obyvateľom a pracujúcim obyvateľom obce," uvádza samospráva s tým, že prioritne dostanú rúška starší obyvatelia žijúci osamelo alebo vo dvojici.

„Dnes sme začali so šitím rúšok pre obec. Hneď, ako budú prvé rúška k dispozícii, začneme ich postupne rozdávať starším obyvateľom a pracujúcim obyvateľom v našej obci, ktorí nemajú žiadne rúško," oznámil v pondelok ráno na sociálnej sieti starosta Sečovskej Polianky Michal Urban.

Rúška šijú aj v Hanušovciach nad Topľou

Ako informoval na sociálnej sieti primátor mesta Hanušovce nad Topľou Štefan Straka, ochranné rúška na tvár šijú od nedeľného (15. 3.) popoludnia aj v druhom najväčšom sídle Vranovského okresu.

„Ak sa podarí zabezpečiť dostatok materiálu - látky máme dosť, ale snažíme sa získať ešte ďalšie gumičky - tak by som bol rád, aby sa vyrobilo a distribuovalo aspoň jedno rúško do každej domácnosti,“ uviedol s tým, že prioritne dostanú rúška tí, ktorých práca si vyžaduje kontakt s inými osobami. S distribúciou medzi ostatných obyvateľov by mohli v meste podľa Strakovych slov začať koncom tohto pracovného týždňa.