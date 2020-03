TASR

Vedenie AHL umožnilo hráčom ísť domov

Vedenie nižšej zámorskej hokejovej súťaže AHL umožnilo hráčom vrátiť sa domov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

New York 16. marca (TASR) - Vedenie nižšej zámorskej hokejovej súťaže AHL umožnilo hráčom vrátiť sa domov. Sezóna sa neobnoví minimálne do mája, informovala v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. Ide o opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu.

Liga, v ktorej pôsobí 31 tímov, sa rozhodla prerušiť ročník už minulý týždeň. Najnovšie rozhodnutie je v súlade s postupom NHL, ktorá takisto počíta s dlhšou prestávkou a oznámila hráčom, že môžu ísť domov a majú zostať v domácej karanténe až do konca marca.

V USA stúpol počet prípadov ochorenia COVID-19 na 4430, zomrelo 77 ľudí. Celosvetovo je v 162 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 179-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, vyše 7100 osôb mu podľahlo.