Boxer Tankó prehral v osemfinále kvalifikácie na OH 2020 a nezískal miestenku do Tokia

Slovenský boxer Viliam Tankó si na európskej olympijskej kvalifikácii v Londýne nevybojoval miestenku do Tokia 2020.

Viliam Tankó — Foto: TASR/Michal Svítok

Londýn 16. marca (TASR) - Slovenský boxer Viliam Tankó si na európskej olympijskej kvalifikácii v Londýne nevybojoval miestenku do Tokia 2020. V pondelňajšom dueli osemfinále perovej hmotnostnej kategórie do 57 kilogramov prehral s Rusom Albertom Batyrgazievom na body 0:5, v tejto divízii postúpili na OH všetci štvrťfinalisti. Podujatie v Copper Box Arene sa pre koronavírus predčasne skončilo pondelňajším večerným programom.

Andrej Csemez sa prepracoval do osemfinále v strednej hmotnostnej kategórii do 75 kg. V 1. kole mal ako štvrtý najvyššie nasadený voľný žreb, v pondelok vyradil Poliaka Ryszarda Lewického na body 5:0.

Nateraz však prišiel o možnosť dostať sa ďalej, v stredu popoludní mal nastúpiť proti Španielovi Miguelovi Cuadradovi Entrenovi. Boxerská jednotka Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorá prevzala záštitu nad tokijským turnajom po suspendácii Medzinárodnej boxerskej asociácie (AIBA), dala v jeho váhe k dispozícii šesť miesteniek.

V utorok mala do turnaja vstúpiť Jessica Triebeľová v ľahkej váhe žien do 60 kg, kde sa dá získať takisto šesť miesteniek. Kvalifikačné podujatia sú odložené minimálne do mája.

Slovenskí boxeri čakajú na účasť pod piatimi kruhmi od roku 1996, v Atlante sa predstavili Peter Baláž a Gabriel Križan.