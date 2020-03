TASR

Dnes o 08:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bejzbal: MLB sa nezačne minimálne do polovice mája

Vedenie zámorskej bejzbalovej súťaže MLB odložilo štart sezóny minimálne do polovice mája.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

New York 16. marca (TASR) - Vedenie zámorskej bejzbalovej súťaže MLB odložilo štart sezóny minimálne do polovice mája. Komisár Rob Manfred to oznámil v pondelok po rozhovoroch s predstaviteľmi 30 klubov. Z dôvodu šírenia koronavírusu je pre verejnosť zatvorená aj Sieň slávy, 22. až 24. mája sa neuskutoční podujatie Hall of Fame Classic v Cooperstowne.

Federálna vláda v USA odporučila, aby sa v najbližších ôsmich týždňoch nekonali akcie s návštevou viac než 50 ľudí. „Tímy sú odhodlané odohrať čo najviac stretnutí po tom, ako sa začne sezóna,“ povedal Manfred pre agentúru AP.

V USA stúpol počet prípadov ochorenia COVID-19 na 4243, 75 ľudí zomrelo. Celosvetovo je v 162 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 179-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, vyše 7000 osôb mu podľahlo.