TASR

Dnes o 08:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Hráčov poslali do domácej karantény, prestávka bude zrejme dlhšia

Je to signál, že profiliga počíta s dlhšou prestávkou kvôli hrozbe koronavíusu.

Pohľad na Capital One Arénu, domovský stánok hokejového klubu NHL Washington Capitals — Foto: TASR/AP

New York 16. marca (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL v pondelok oznámilo hráčom, že môžu ísť domov a majú zostať v domácej karanténe až do konca marca. Je to signál, že profiliga počíta s dlhšou prestávkou kvôli hrozbe koronavíusu.

Hráči mali doteraz zostať v mestách svojich tímov a čakať na ďalšie inštrukcie. Tie prišli po tom, čo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v noci na pondelok odporučilo pre pandémiu koronavírusu zrušiť alebo odložiť všetky podujatia s vyšším počtom ľudí na najbližších osem týždňov.

NHL prerušili uplynulý štvrtok do odvolania. Do konca základnej časti súťaže zostáva odohrať 189 zápasov. Dlhodobá časť sa mala skončiť 5. apríla o dva dni neskôr sa mali začať vyraďovacie súboje.

Vedenie NHL tak nasledovalo basketbalovú NBA, ktorá prerušila sezónu v noci na štvrtok po tom, čo mal pozitívny test na koronavírus hráč Utahu Jazz Rudy Gobert z Francúzska. Neskôr potvrdili pozitívny test aj u jeho spoluhráča Donovana Mitchella. V zámorí sa ku kroku prerušiť sezónu pridala aj futbalová MLS, štart sezóny v bejzbalovej MLB mal byť 26. marca, ale presunuli ho o dva týždne.

V USA dosiaľ v dôsledku nového koronavírusu zomrelo 73 ľudí, počet infikovaných presiahol 4180. V Kanade ho diagnostikovali 376 ľuďom, jedna osoba na ochorenie COVID-19 zomrela. Celosvetovo je v 162 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 179-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, vyše 7000 osôb mu podľahlo.