TASR

Dnes o 08:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Cyklistické preteky Tour of the Alps sa neuskutočnia v pôvodnom termíne

Organizátori cyklistických pretekov Tour of the Alps v pondelok oznámili, že podujatie sa neuskutoční v pôvodnom termíne od 20. do 24. apríla.

Trentino 16. marca (TASR) - Organizátori cyklistických pretekov Tour of the Alps v pondelok oznámili, že podujatie sa neuskutoční v pôvodnom termíne od 20. do 24. apríla.

„Dôvodom je ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2 a súvisiace opatrenia prijaté Medzinárodnou cyklistickou úniou (UCI) 15. marca,“ píše sa v stanovisku organizátorov, ktorí zisťujú, či bude možné zorganizovať podujatie v inom termíne v roku 2020. Preteky, ktoré vedú Rakúskom a Talianskom, mali napísať už svoju 44. edíciu. Informovala agentúra APA.

Taliansko je najviac postihnutá európska krajina, v pondelok podvečer malo potvrdených 24.747 prípadov nákazy a hlásilo 1809 úmrtí a 2335 vyliečených. V Rakúsku zaznamenali vyše tisíc nakazených a tri úmrtia. Celosvetovo je v 162 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 175-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, vyše 6700 osôb mu podľahlo.