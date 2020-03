TASR

Dnes o 17:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Do budúceho utorka má prísť 30 miliónov rúšok, postupne sa budú naskladňovať

Do utorka 24. marca má prísť na Slovensko 30 miliónov chirurgických rúšok.

Na snímke šéf štátnych hmotných rezerv SR Kajetán Kičura — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 16. marca (TASR) – Do utorka 24. marca má prísť na Slovensko 30 miliónov chirurgických rúšok. K naskladnenie materiálu má dochádzať postupne v ďalších dňoch. Po rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura.

Oproti už zverejneným informáciám sa nič zásadné nezmenilo. „Čakáme na prvé naskladňovanie, robíme všetko preto, aby sme zabezpečili dopravu pre naskladnený materiál v objeme 65 kubických metrov v Číne, ostatné by sa mohlo naskladňovať v piatok - sobotu a na budúci týždeň v utorok. Všetok nakontrahovaný tovar by sa mal do budúceho utorka dostať na Slovensko,“ uviedol Kičura

Dodal, že spôsob distribúcie je v rukách vlády.

SŠHR SR objednala 20 650 000 chirurgických masiek za viac ako 27 miliónov eur

Podľa Centrálneho registra zmlúv podpísala Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR v nedeľu (15. 3.) tri zmluvy na dodávku 20.650.000 chirurgických rúšok. Spolu za chirurgické masky podľa podpísaných zmlúv zaplatí trom spoločnostiam 27 474 139,20 eura.

Zmluvu na 650 000 kusov chirurgických masiek podpísala SŠHR so spoločnosťou Zornica Banko Fashion z Bánoviec nad Bebravou. Spoločnosť dodá masky v sume 2,70 eura za kus v celkovej hodnote 1 755 000 eur. Lehota dodania je podľa zmluvy stanovená najneskôr do 27. apríla, z toho 80 000 kusov najneskôr do 22. marca.

Spoločnosť A-testing so sídlom v Jelke dodá SŠHR podľa zverejnenej zmluvy desať miliónov chirurgických masiek v celkovej sume 13 320 000 eur, čo predstavuje 1,332 za kus. Lehota dodania je podľa zmluvy stanovená najneskôr do 20. marca. Podľa obchodného registra bola spoločnosť zaregistrovaná 29. januára.

Ďalších desať miliónov chirurgických masiek za 9 960 000 eur, čo predstavuje za jednu masku 0,996 eura, dodá spoločnosť Lacorp z Bratislavy. Okrem masiek dodá spoločnosť 1,5 milióna chirurgických nesterilných rukavíc za 306 000 eur, 100 000 respirátorov FFP3 za 1 989 600 eur a 4800 jednorazových ochranných oblekov v celkovej sume 143.539,20 eura.

Celková hodnota objednávky podľa zverejnenej zmluvy je 12 399 139,20 eura. Lehota dodania je podľa zmluvy stanovená najneskôr do 20. marca. Spoločnosť mala v roku 2019 podľa údajov z finstat tržby vo výške 75 445 eur, predtým ani raz neprekročili ročné tržby sumu 35 000 eur.