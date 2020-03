TASR

Vláda má plán, ako pomôcť firmám. Pre koronavírus pripravila 13 opatrení

Vláda plánuje prijať 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť firmám aj ich zamestnancom v súčasnej situácii obmedzenej ekonomickej aktivity.

Na snímke zľava predseda strany SaS Richard Sulík, minister hospodárstva SR Peter Žiga (SMER-SR) a minister financií SR Ladislav Kamenický (SMER-SD) — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 16. marca (TASR) - Vláda plánuje prijať 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť firmám aj ich zamestnancom v súčasnej situácii obmedzenej ekonomickej aktivity. Uviedol to minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) v pondelok po konferenčnom hovore s predstaviteľmi priemyslu v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

S väčšinou opatrení súhlasí aj predseda strany SaS Richard Sulík, ktorý bude pravdepodobne novým ministrom hospodárstva. Opatrenia sa podľa Žigu sa budú dotýkať štyroch oblastí, a to Ministerstva financií SR, Ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva hospodárstva SR a samostatne daní a odvodov.

Chcú rokovať aj s bankami

Rezort chce napríklad rokovať s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez záznamu v registri dlžníkov, zabezpečiť poskytovanie krátkodobých nízkoúročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch, upraviť možnosť odpisu daňovej straty na dlhšie obdobie, či odložiť termín daňového priznania o tri mesiace pre všetky podniky.

Pre živnostníkov rezort hospodárstva navrhuje odklad platieb poistného a odvodov na obdobie troch mesiacov. Tieto peniaze by podnikatelia postupne doplatili počas nasledujúcich 18 mesiacov.

Firmy v prípade schválenie týchto opatrení nebudú platiť sociálne, zdravotné odvody a dane z príjmu za zamestnancov, ktorí pre vládne opatrenia nemôžu pracovať. Zjednodušiť by sa mohli tiež podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

Ďalšie opatrenia

Podľa Žigu by štát mohol na určité obdobie znížiť cenu elektrickej energie pre podnikateľov a pre domácnosti financovaním tarify za prevádzkovanie systému. Rezort tiež navrhuje otvoriť diskusiu o využití štrukturálnych fondov EÚ súčasného obdobia na financovanie následkov krízy pre podniky, odklad bežných štátnych kontrol vo firmách, predĺženie termínu na úhradu colného dlhu pri dovoze tovaru, ale aj zmenu vo vyplácaní náhrad pri ošetrovaní člena rodiny.

Žiga pripomenul, že zatiaľ ide iba o návrhy, ktoré musí odobriť aj vláda a v niektorých prípadoch bude treba zmeniť aj legislatívu. Pokračovanie realizácie opatrení podľa neho zabezpečí aj prítomnosť Sulíka, ktorý s väčšinou opatrení s jednou či dvoma výnimkami súhlasil. Na riešení sporných bodov by sa mal minister s predsedom SaS dohodnúť počas tohto týždňa.