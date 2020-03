Záchranár: Ľudia tajili pobyt v zahraničí, 15 posádok máme v karanténe. Dnes už však rozmýšľajú inak

Dominika Pacigová

Na snímke je prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský a ilustračná snímka - vzorka od osoby podozrivej z infekcie koronavírusom. — Foto: archív Františka Majerského / TASR

POPRAD 16. marca - Vláda v nedeľu večer ohlásila sprísnenie opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu. Najväčšími hrdinami dnešných dní sú lekári, zdravotné sestry či záchranári. Frekvencia hovorov na tiesňovú linku sa v posledných dňoch strojnásobila. Volajú aj takí, ktorí sa chcú len poradiť, čo by mali robiť, keď kašlú. Niektorí si však stále neuvedomujú vážnosť situácie.

„Bohužiaľ, niektorí ľudia si myslia, že majú prázdniny a môžu chodiť na výlety. Títo ľudia by sa mali pozrieť na to, čo sa deje v Taliansku, ak takéto situácie nechceme zažívať aj u nás,“ hovorí pre Dobré noviny prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský.

Dá sa predpokladať, že tiesňové linky čelia enormnému náporu. O akom veľkom náraste môžeme hovoriť?

Frekvencia hovorov na tiesňovú linku 155 sa strojnásobila. Ľudia sa v priebehu posledných dní nevedeli dovolať na regionálne úrady verejného zdravotníctva, práve preto kontaktovali tiesňovú linku. Tá by však v prvom rade mala slúžiť na život zachraňujúce úkony.

S akými problémami sa ľudia na vás obracajú?

Napríklad kašlú a chcú sa poradiť, čo by mali robiť. Už niekoľko dní vyzývame ľudí, aby nevolali na tiesňovú linku v prípadoch, ktoré môžu počkať. Ľudia s chronickými ťažkosťami by sa nemali zdržiavať v nemocniciach, výnimkou je akútny zdravotný stav.

Ľudia začínajú rozmýšľať inak

Nájdu sa aj takí, ktorí aj v dnešných dňoch zatajujú cestovateľskú anamnézu, prípadne príznaky ochorenia COVID-19?

Opakovane sa nám stáva, že ľudia zatajujú cestovateľskú anamnézu a naše posádky musia ísť do karantény. Vďakabohu, ani u jednej z posádok sa doposiaľ nepotvrdil koronavírus.

Koľko posádok máte momentálne v karanténe?

Pätnásť.

Ľudia tak ohrozujú nielen seba, ale aj svojich blízkych či zdravotníkov. Prečo podľa vás zatajujú cestovateľskú anamnézu?

Myslím si, že spočiatku mali strach priznať sa, že boli v zahraničí, pretože vedeli, že by museli ísť do karantény. Mnohí riešia financie a nevedeli si predstaviť, že by nemohli ísť do práce. V dnešných dňoch však vidím, že začínajú rozmýšľať inak. Vidia, ako kolabuje talianske zdravotníctvo a ak nebudú dodržiavať pravidlá, taliansky scenár môže hroziť aj nám.

Nájdu sa aj takí, ktorí si myslia, že majú prázdniny

Slovensko prednedávnom obletela informácia, že Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v Nitrianskom kraji zaznamenalo zneužitie. Je vôbec nejaká možnosť z telefonátu vytušiť, že osoba klame?

Je to veľmi ťažké. My si informáciu nedokážeme overiť. No je neskutočné, keď niekto v čase šíriaceho sa koronavírusu zneužíva záchranku. Ľudí, akými sú záchranári, zdravotné sestry či lekári v prvej línii, si musíme v dnešných dňoch chrániť.

Ako dlho trvá, kým si posádka oblečie ochranný odev a ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky?

Len dvadsať minút trvá, kým si posádka oblečie ochranný odev. Musí postupovať podľa predpisov, aby sa nenakazila. V týchto dňoch by bolo dobré, keby karanténu dodržiavali všetci. Opatrenia, ktoré zaviedla slovenská vláda, sú v Európe unikátom. Bohužiaľ, niektorí ľudia si myslia, že majú prázdniny a chodia na výlety. Títo ľudia by sa mali pozrieť na to, čo sa deje v Taliansku, ak takéto situácie nechceme zažívať aj u nás.

Foto: Ilustračné, pacienti ležia na posteliach v jednom zo stanov pred nemocnicou v talianskom meste Brescia. Foto: TASR / AP

Mali by teda poriadne zvážiť pobyt v prírode?

Určite by mali, no je rozdiel, keď ide človek do lesa sám a nikoho nestretne ako keď ide na „výlet“, kde sa združuje množstvo ľudí. Musíme brať ohľad na seniorov či ľudí so zdravotnými problémami.

Dôležité je, aby čo najviac ľudí ostalo doma

Máte aj vy alebo vaši kolegovia strach, že by ste sa mohli nakaziť?

Každý z nás sa bojí, že by mohol nakaziť svoju rodinu. Dôležité však je, aby sme mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť tým, ktorí ju potrebujú.

Kedy očakávate najväčší nárast nakazených koronavírusom?

V čase, keď neplatila povinná 14-dňová domáca karanténa, sa ľudia vracali z Talianska. Niektorí z nich nastúpili do práce. Myslím si, že každému je jasné, že nakazení budú v najbližších dňoch pribúdať. Najväčší nárast očakávam koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho.

Naším cieľom však je predĺžiť krivku, aby v jednom čase nepotrebovalo príliš veľa ľudí pľúcne ventilátory. Je dôležité, aby sme sa vedeli postarať nielen o tých, ktorým potvrdia nákazu koronavírusom, ale aj o tých, ktorí dostanú infarkt či budú mať dopravnú nehodu. Ak by nám skolabovalo zdravotníctvo, o týchto ľudí sa, žiaľ, nedokážeme postarať.

Ako dokážeme nielen seba, ale aj svojich najbližších najlepšie ochrániť?

Prosím ľudí, aby nosili rúška. Keď chcú ísť na nákup, mal by ísť iba jeden člen rodiny. Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré, no dôležité je, aby čo najviac ľudí ostalo doma. Práve teraz môžu tráviť viac času so svojou rodinou a užívať si jeden druhého.

Zdravotníci však toto šťastie nemajú. Musia byť v práci aj napriek tomu, že majú rodiny. Aj oni sa boja, že sa nakazia. Napríklad v Taliansku si lekári musia vyberať, koho zachránia, pretože počet nakazených enormne stúpa, no kapacity na prijatie nových pacientov už nie sú.

V dnešných dňoch môžeme vidieť, že Slovensko stojí na záchranároch, lekároch a sestrách, teda na skromných hrdinoch, ktorí tu vždy boli aj budú pre pacientov. Dovolím si tvrdiť, že slovenskí zdravotníci sú už v dnešných dňoch pod veľkým tlakom, no budú zachraňovať ľudí dovtedy, kým budú vládať. Vážme si ich, sú to skutoční hrdinovia.

Na snímke je prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský. Foto: archív Františka Majerského