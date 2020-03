TASR

Tipsport liga: Košický klub odmietol medaily, poslal ich späť vedeniu ligy

Tipsportligový hokejový klub HC Košice neprijal bronzové medaily za sezónu 2019/2020 a vrátil ich vedeniu súťaže.

Na snímke hokejisti Košíc — Foto: TASR/František Iván

Košice 16. marca (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HC Košice neprijal bronzové medaily za sezónu 2019/2020 a vrátil ich vedeniu súťaže. Prezident klubu Július Lang v liste zaslanom riaditeľovi Pro-hokeja Richardovi Lintnerovi pripomenul, že klub sa nestotožnil s vyhodnotením celkového poradia na základe priebežného bodového stavu v čase predčasného ukončenia Tipsport ligy.

Klub zverejnil text sprievodného listu aj na svojej oficiálnej stránke. Pre košický klub by išlo o prvý cenný kov od roku 2016, za súčasného stavu však o bronzové medaily nemá záujem.

Udelenie titulu Banskej Bystrici? Nesprávny krok

„Vedenie klubu, realizačný tím a hráči HC Košice sa jednohlasne zhodli na vrátení Vami zaslaných bronzových medailí. V nadväznosti na nami medializované vyjadrenie považujeme udelenie medailí za 3. miesto tímu HC Košice za nesprávne a nestotožňujeme sa s ním rovnako, ako sa nestotožňujeme s vyhodnotením celkového poradia na základe priebežného bodového stavu. Vzniknutú situáciu považujeme za bezprecedentnú a stotožňujeme sa s riešením, ktoré prijali viaceré renomované a situáciou dotknuté ligy,“ uviedol Lang v sprievodnom liste.

Riaditeľ košického klubu považuje udelenie majstrovského titulu Banskej Bystrici, ktorá bola v čase predčasného ukončenia ligy na 1. mieste, za nesprávny krok. „Ide o bezprecedentnú situáciu, ktorú sme na Slovensku vyhodnotili inak ako v ostatných krajinách. Ako môžeme v tejto situácii hovoriť o víťazovi? Víťazom nie je nikto, všetci sme porazení - hráči, tímy, fanúšikovia, šport, celá spoločnosť. Vyhlásila DEL liga, EBEL liga, švajčiarska NLA či česká liga majstra? Nie je to správne rozhodnutie, ktoré bude mať vplyv na ďalší vývoj v slovenskom hokeji a určite neprispeje k zlepšeniu vzťahov medzi klubmi. Pre ostatné kluby, ktoré vynaložili maximálne úsilie v príprave na play off a v niektorých zápasoch šetrili za týmto účelom hráčov, je to rana pod pás,“ dodal Lang,