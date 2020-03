Dominika Pacigová

Uznávaný epidemiológ: Ak sa všetky krajiny zmobilizujú, pandémia koronavírusu by mohla skončiť do júna

Foto: Ilustračné, na snímke je Zhong Nanshan a vzorka od osoby podozrivej z infekcie koronavírusom — Foto: Wikipedia / TASR / AP

PEKING 16. marca - Zatiaľ čo počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Európe rastie, v Číne ostáva podľa pondelkových oficiálnych údajov na nízkej úrovni. Uznávaný čínsky epidemiológ tvrdí, že pandémia by mohla skončiť do júna. Je to však v rukách ľudí a krajiny na celom svete musia podniknúť kroky, ktoré zabránia šíreniu nákazy, uvádza portál NYPost.

Krajiny konajú

83-ročný epidemiológ sa k situácii vyjadril deň po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že ochorenie COVID-19 možno charakterizovať ako pandémiu. „Ak sa všetky krajiny zmobilizujú, mohlo by to skončiť do júna,“ uviedol uznávaný čínsky epidemiológ Zhong Nanshan, ktorý je označovaný aj za jedného z tých, vďaka ktorým sa dokázalo v roku 2003 zabrániť šíreniu ďalšieho vírusu - SARS.

Ian Lipkin, riaditeľ Centra pre infekciu a imunitu na Kolumbijskej univerzite, sa koncom januára stretol so Zhongom Nanshanom na letisku. Počas vypuknutia SARS boli obaja poradcami čínskej vlády. Foto: Guo Cheng / Courtesy of Ian Lipkin, AP

Sám tvrdí, že aj teplejšie počasie by mohlo spomaliť šírenie koronavírusu. „Môj odhad na jún je založený na tom, že všetky krajiny prijímajú pozitívne opatrenia,“ dodal.

Situáciu by sme nemali podceňovať

Situácia je však vážna a netreba ju podceňovať. „Ak niektoré krajiny nebudú brať infekčnosť a škodlivosť koronavírusu vážne, budú silno zasiahnuté a pandémia bude trvať dlhšie,“ varuje uznávaný vedec.

Všetkým krajinám, ktoré bojujú s koronavírusom, dáva radu. „Radím všetkým krajinám, aby sa riadili pokynmi Svetovej zdravotníckej organizácie na národnej úrovni,“ doplnil Zhong Nanshan.

Krajiny stále môžu zmeniť priebeh pandémie

Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), na začiatku tlačovej konferencie minulý týždeň v stredu vyhlásil, že ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom, možno charakterizovať ako pandémiu. „Všetky krajiny môžu stále zmeniť priebeh tejto pandémie, ak budú odhaľovať, testovať, ošetrovať, izolovať, sledovať a mobilizovať svojich ľudí,“ citovala šéfa WHO agentúra AP, informuje TASR.

Foto: Ilustračné, na snímke záchranári zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava počas ukážky domácich sterov na nový koronavírus Foto: TASR - Jaroslav Novák