TASR

Česká vláda od polnoci zakázala voľný pohyb ľudí v celej krajine

Česká vláda zakázala od nedeľňajšej polnoci voľný pohyb ľudí v celej Českej republike.

Turisti majú na tvári ochranné rúška počas návštevy Karlovho mosta v Prahe v pondelok 27. januára 2020 — Foto: TASR/AP

Praha 15. marca (TASR) - Česká vláda zakázala od nedeľňajšej polnoci voľný pohyb ľudí v celej Českej republike. Opatrenie bude platiť do 24. marca s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu nového druhu koronavírusu. Výnimkou budú cesty do zamestnania alebo nevyhnutné nákupy. Po rokovaní vlády o zavedení celoštátnej karantény to večer oznámil premiér Andrej Babiš, informovali české médiá.

