TASR

Vláda vyhlásila núdzový stav: Všetky obchody okrem potravín, lekární či drogérií budú zatvorené

Na Slovensku platí núdzový stav. Čo to presne znamená?

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini na tlačovej konferencii po mimoriadnom rokovaní vlády SR v Bratislave 15. marca 2020. Na Slovensku pribudlo v nedeľu celkovo 17 prípadov ochorenia COVID-19. Spolu tak evidujeme 61 prípadov. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 15. marca (TASR) - Obchody či prevádzky so službami budú od pondelka zatvorené. Výnimkou sú potraviny, lekárne, drogérie, trafiky a niekoľko ďalších typov prevádzok. Rozhodla o tom vláda na nedeľnom mimoriadnom rokovaní. Sprísnila tak doterajšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Núdzový stav pre štátne nemocnice

Vláda zároveň vyhlásila pre štátne nemocnice na Slovensku núdzový stav. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini po nedeľnom mimoriadnom rokovaní vlády, na ktorom kabinet riešil situáciu s novým koronavírusom. Opatrenie začne platiť od pondelka (16. 3.).

Premiér zdôraznil, že vyhlásenie núdzového stavu neznamená žiadny problém v slovenskom zdravotníctve. Núdzový stav má umožniť presuny personálu, materiálu a techniky z nemocnice do nemocnice. Zdravotníci zároveň nebudú môcť odmietnuť prísť do práce, respektíve vyhlásiť štrajk.

Pripravení uznesenie rozšíriť

Nariadenie sa týka všetkých nemocníc a ústavov v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. „Vláda je pripravená kedykoľvek toto uznesenie rozšíriť,“ upozornil Pellegrini.

Vláda takisto žiada nemocnice, a to aj súkromné, aby prestali poskytovať plánované operácie a aby svoje kapacity držali na potreby starostlivosti o ľudí nakazených novým koronavírusom.

„Vláda je pripravená rozšíriť uznesenie núdzového stavu o ďalšie nemocnice. Zoznam konkrétnych nemocníc a ústavov bude zverejnený ako súčasť uznesenia, ktoré prijala dnešná vláda," povedal premiér

Ešte ďalší stupeň

Na Slovensku sú zatiaľ vyhlásené dva stupne, mimoriadny stav a núdzový stav pre oblasť zdravotníctva, ďalším stupňom bude podľa Pellegriniho vyhlásenie núdzového stavu pre celé územie republiky.

„Ten už znamená, že budeme môcť obmedzovať ľudské slobody a práva. To by sme napríklad museli vyhlásiť vtedy, ak odmietnu Slováci, ktorí sa budú hromadne vracať na Slovensko, absolvovať karanténu v nami stanovených zariadeniach a nebudú rešpektovať naše pokyny," vysvetlil predseda vlády.

Poznamenal, že vláda by vtedy mohla obmedziť ich pohyb tým, že by veľmi rýchlo dokázala rozšíriť znenie núdzového stavu. Mohla by tak voči nim uplatniť aj všetky sankcie.

Viac ako 205 nedodržaní povinnej karantény

Polícia má do nedele zdokumentovaných viac ako 205 prípadov nedodržania osobnej povinnej karantény. Od pondelka regionálne úrady verejného zdravotníctva budú spracovávať postúpené podnety polície.

„Na vláde sme vydali pokyn, že všetci za nedodržanie karantény dostanú najvyššiu pokutu a nebudeme na niekoho prihliadať," uviedol Pellegrini s tým, že už len toto pomôže ako výstraha.