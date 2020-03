TASR

Ďalšie opatrenia: Štát podpísal zmluvy na dodanie 30 miliónov rúšok

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) podpísala zmluvy na dodanie 30 miliónov chirurgických rúšok a ďalších ochranných pomôcok.

Na snímke predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 15. marca (TASR) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) podpísala zmluvy na dodanie 30 miliónov chirurgických rúšok a ďalších ochranných pomôcok v súvislosti so šírením nákazy nového koronavírusu.

Naskladnené by mali byť do týždňa a pol. V nedeľu to oznámil predseda SŠHR Kajetán Kičura s tým, že by to mohlo predstavovať dostatočné množstvo pre všetkých občanov. SŠHR rokovala s dodávateľmi aj o zabezpečení niekoľko stotisíc rýchlotestov.

Naskladnené by mali byť respirátory s filtrom FFP2 a FFP3. Plánujú sa nakúpiť aj prístroje na pľúcnu ventiláciu, sady na diagnostiku ochorenia COVID-19, vyplýva to z materiálu, ktorý vláda schválila v nedeľu na mimoriadnom rokovaní. Vláda chce nakúpiť aj jednorazové ochranné obleky, návleky na obuv, ochranné okuliare, vrece na biologický odpad a jednorazové plášte.

„Musíme si veriť, že zmluvy sa aj naplnia a druhá polovica ďalšieho týždňa uspokojí požiadavky SR," poznamenal Kičura s tým, že denne im príde niekoľko stoviek až tisíc ponúk, pritom až 99 percent z nich je bez akejkoľvek relevancie.

Niekoľko stotisíc rýchlotestov má byť určených nielen pre verejnosť, ale aj pre zložky, ako sú hasiči, policajti či železničiari. Dodané by mali byť testy odskúšané priamo vo Wu-chane, kde nákaza vypukla. Hoci rýchlotesty majú len informatívnu úlohu, podľa Kičuru môžu mať zmysel, napríklad ak sa človek v domácom prostredí otestuje na začiatku a na konci karantény.

Chirurgické masky by sa podľa Kičuru mohli dostať k občanom pomocou okresných úradov, do ktorých by boli distribuované. „Je tu aj čisto hypotetická možnosť, že by sme chirurgické masky rozniesli aj prostredníctvom pošty, ale uvažujeme, že to urobíme pomocou okresných úradov, lebo na to sú pravidlá," uviedol Kičura. Rúšok by malo byť dostatok, aj keď príde pacient do ambulancie k lekárovi.

