Pironkovová sa po materskej pauze vracia do súťažného kolotoča

Bulharská tenistka Cvetana Pironkovová oznámila návrat do súťažného kolotoča po trojročnej prestávke, počas ktorej sa jej narodil syn.

Bulharská tenistka Cvetana Pironkovová — Foto: TASR/AP

Sofia 15. marca (TASR) – Bulharská tenistka Cvetana Pironkovová oznámila návrat do súťažného kolotoča po trojročnej prestávke, počas ktorej sa jej narodil syn. Tridsaťdvaročná tenistka bola v rebríčku WTA najvyššie na 31. priečke.

V roku 2010 sa prebojovala až do finále grandslamového turnaja vo Wimbledone. „Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Musela som vziať do úvahy viacero okolností, no moja rodina stojí za mnou a to je jediné, na čom záleží. Uplynulé tri mesiace som intenzívne pracovala na tom, aby som mohla opäť súťažiť na najvyššej úrovni,“ povedala Pironková pre oficiálnu webstránku WTA.