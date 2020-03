TASR

Dnes o 00:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Koronavírus zatiaľ nemá ani jeden hráč ligy, potvrdil komisár Bettman

Gary Bettman — Foto: TASR/AP

New York 14. marca (TASR) - Komisár zámorskej NHL Gary Bettman uviedol, že ani jedného hokejistu profiligy zatiaľ pozitívne netestovali na prítomnosť nového koronavírusu.

„Zdravie, bezpečnosť a pokoj v rodine NHL a našich fanúšikov sú najdôležitejšie. Keby boli peniaze a obchody prvoradé, ligu by sme neprerušili. Sme v neustálom kontakte so zdravotníckymi pracovníkmi a jednotlivými mestami, kedy sa liga začne v tejto chvíli nikto nevie. Ale medzi hráčmi NHL zatiaľ nie je ani jeden pozitívny test na nový koronavírus. Každý hráč, ktorý má príznaky choroby, by mal absolvovať testy. Nie je však potrebná povinná kontrola všetkých hokejistov,“ citovala Bettmana agentúra AP.

Počet smrteľných obetí nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa podľa údajov „Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE“ celosvetovo zvýšil k sobote k 19.30 SEČ na 5789, v 149 krajinách sveta ho diagnostikovali u vyše 153-tisíc osôb.