Veľký glóbusv v biatlone pre Wiererovú, posledné preteky vyhrala Simonová

Dorothea Wiererová — Foto: TASR/AP

Francúzska biatlonistka Julia Simonová zvíťazila v záverečných pretekoch Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti.

Kontiolahti 14. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová zvíťazila v záverečných pretekoch Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. V stíhacích pretekoch na 10 km dobehla do cieľa v čase 30:43,5 min pred druhou Selinou Gasparinovou zo Švajčiarska (+17,3) a Laurou Vitozziovou z Talianska (+20,9). Celkovou víťazkou SP sa stala Dorothea Wiererová z Talianska, slovenská reprezentantka Paulína Fialková obsadila so ziskom 489 bodov 13. miesto.

Preteky, v ktorých neštartovali slovenské reprezentantky, sa dobre vyvíjali pre Nórku Tiril Eckhoffovú. Po dvoch streľbách mala tri minuté terče, ale na prvej stojke nezaváhala a išla si pre triumf v pretekoch i vo Svetovom pohári. Posledná streľba jej však vôbec nevyšla a po troch chybách sa prepadla až na 10. miesto tesne pred Wiererovú.

Talianskej reprezentantke to stačilo k tomu, aby získala po druhý raz v kariére veľký glóbus. Vlani sa Wiererová tešila z celkového triumfu po prvý raz v kariére. „Stále si to neuvedomujem. Dnes som si bola istá, že sa mi to nepodarí, pretože som mala veľké časové manko a ani streľbu som nemala ideálnu,“ uviedla Wiererová.